Enem 2020: Defensoria Pública da União pede adiamento do 2° dia de provas

A data do Enem 2020 seria em novembro, mas foi adiada para janeiro de 2021 em decorrência do avanço da COVID-19 no país (foto: Reprodução/Agência Brasil) o adiamento do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para o próximo domingo (24/01). O pedido foi encaminhado à Justiça Federal nesta segunda-feira (18/01). A Defensoria Pública da União (DPU) querdo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para o próximo domingo (24/01). O pedido foi encaminhado ànesta segunda-feira (18/01).





remarcação das provas para os participantes que não compareceram ao primeiro dia do exame por conta da pandemia da COVID-19 também foi pedida. A edição 2020 foi a que registrou para os participantes que não compareceram ao primeiro dia do exame por conta da pandemia da COVID-19 também foi pedida. A edição 2020 foi a que registrou o maior índice de abstenções





O encaminhamento foi feito à 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, responsável por ter liberado a realização das provas, mesmo diante de outros pedidos de adiamento, seguindo, a princípio, regras dos organizadores como a ocupação das salas com 50% da capacidade máxima. Porém, isso não aconteceu.





No 1º dia de provas, nesse domingo (17/01), diversos alunos não conseguiram fazer o Enem devido à lotação máxima das salas e foram embora.

De acordo com o defensor regional de direitos humanos da DPU em São Paulo, João Paulo Dorini, o Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova, e a União agiram de forma errônea e “não respeitaram o percentual de ocupação de salas com que tinham se comprometido, tendo induzido esse juízo a erro [manter a data da prova]". O pedido de condenação foi feito pelo defensor.

A DPU criou um canal, chamado de “Observatório Enem 2020”, onde participantes do exame conseguem relatar problemas durante as provas. O objetivo é juntar os principais fatos ocorridos para em seguida propor ações coletivas.





A plataforma não traz uma assistência jurídica individual. Portanto, se o candidato quiser entrar com uma ação, deverá procurar a defensoria pública.













ENEM DURANTE A PANDEMIA





A data do Enem 2020 seria em novembro, mas foi adiada para janeiro de 2021 em decorrência do avanço da COVID-19 no país.





Milton Ribeiro, ministro da Educação, disse que o fato do Enem 2020 ter acontecido foi um sucesso.





"No meio de uma crise, mobilizar milhões de pessoas, para mim foi um sucesso. Eventualmente, se nós disséssemos que não teria Enem neste ano, para mim, seria um insucesso, uma derrota da educação brasileira", afirmou o ministro.









