Enem 2020: Marta alfineta Bolsonaro após crítica à comparação com Neymar

Jair Bolsonaro disse que algumas questões do Enem são absurdas (foto: Agência Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) criticou nesta segunda-feira (18/01) uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que comparou o salário dos jogadores de futebol Neymar e Marta. A jogadora da Seleção Brasileira não deixou por menos e mandou uma indireta para o chefe do Executivo.



O presidente(sem partido) criticou nesta segunda-feira (18/01) uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio () que comparou oe Marta. A jogadora da Seleção Brasileira não deixou por menos e mandou uma indireta para o chefe do Executivo.Segundo Bolsonaro, “não existe comparação entre os salários ” porque o “futebol feminino ainda não é uma realidade”.

“Você vê as provas do Enem. O banco de questões do Enem, não é do meu governo, é de governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, ridículas, tratando de assuntos. Comparando mulher jogando futebol e homem. Por que a Marta ganha menos que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil”, afirmou o presidente.

"Uns serão lembrados como os melhores da história, outros...", escreveu Marta, que já foi eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, em votação da Fifa, e que hoje atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos. As declarações foram feitas para apoiadores em frente aoA jogadora algoana – que é apontada como uma das maiores da história – postou, então, nos stories de sua página do Instagram, uma indireta para o presidente."Uns serão lembrados como os melhores da história, outros...", escreveu, que já foi eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, em votação da Fifa, e que hoje atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos.



Com 17 gols, Marta é a maior arilheira de Copas do Mundo, contabilizando as edições masculinas e femininas. Com 17 gols, ela superou o alemão Klose, que tem 16.



Segundo Bolsonaro, as questões do Enem são "absurdas" porque pregam a igualdade "por baixo".



“O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol juntos não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso se chama iniciativa privada. Ela que faz o trabalho, ela que mostra para onde o mercado deve ir. Então fazem questões absurdas sempre pregando a igualdade, mas por baixo.” “O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol juntos não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso se chama iniciativa privada. Ela que faz o trabalho, ela que mostra para onde o mercado deve ir. Então fazem questões absurdas sempre pregando a igualdade, mas por baixo.”





A pergunta

"O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa. Ele conquistou o terceiro lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai.





O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que:





A - apresenta proximidades com o tênis no que tange às relações de gênero entre homens e mulheres.





B - se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores.





C - traz remunerações, aos jogadores e jogadoras, proporcionais ao seus esforços no treinamento esportivo.





D - resulta em melhor eficácia para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras.





E - possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como Marta."

