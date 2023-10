SIGA NO

Carlos Antônio Vieira Fernandes assume a Caixa Econômica Federal Luis Macedo/Câmara dos Deputados/Reprodução O economista Carlos Antônio Vieira Fernandes assumiu o posto de presidente da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (25/10). Ele ocupa o lugar de Maria Rita Serrano, que foi demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também hoje.









Ex-presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, e trabalhou com deputado federal e ex-ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), durante o governo de Dilma Rousseff (PT).





A negociação para a troca na presidência do banco começou a ser costurada antes de Lira realizar uma viagem para Índia e China, com o retorno as conversas foram retomadas.





Com o acordo, tudo indica que o projeto de lei que determina a taxação de offshores, que afeta diretamente os mais ricos, deve ser aprovado.