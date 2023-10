430

Durante evento Imersão Indústria, a Fiemg e a ArcelorMittal Brasil assinaram acordo de cooperação para desenvolvimento de novas tecnologias para reduzir a emissão de carbono Marcos Vieira/EM/D.A Press Os presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, e da ArcelorMittal Brasil, Jefferson de Paula, assinaram na noite desta segunda-feira (23/10) um termo de cooperação para o Centro de Descarbonização Industrial, que será responsável pelo desenvolvimento de tecnologias e projetos que visam reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, e de fontes de energias renováveis.









Em 18 meses, o centro já deve estar em funcionamento inicial, avisou o presidente da Fiemg.



O centro ficará por conta do CIT Senai, iniciativa para apoiar o desenvolvimento de tecnologias para a indústria mineira.





Jefferson afirmou que o Brasil tem o objetivo de chegar em 2050 a uma emissão de carbono quase neutra.

"As empresas estão fazendo por fases. Até 2030, reduzir, 20%, 30%, 40% das emissões. (...) Nós vamos conseguir chegar até um certo limite de redução, 20%, 25%. Daí para frente, a indústria no mundo não sabe o que fazer, (...) nós vamos ter que descobrir novos processos, equipamentos e tecnologias. É aí que entra esse acordo", afirmou o presidente da ArcelorMittal.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Azevedo (sem partido). Os dois, que vêm passando por uma série de entreveros, inclusive com a abertura de um processo de cassação do mandato de Gabriel, trocaram palavras ao pé do ouvido, mas não chegaram a conversar com a imprensa.