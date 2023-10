430

Petrobras anuncia redução e preço da gasolina cai apenas R$ 0,03 na Grande BH Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

O preço médio da gasolina caiu R$ 0,03 por litro na Grande BH, depois da redução anunciada pela Petrobras no último sábado (21/10), quando a estatal reduziu o valor médio em R$ 0,12 e passou para R$ 2,81 no valor vendido às distribuidoras.

A pesquisa é do site MercadoMineiro, que realizou, entre os dias 19 a 22 de outubro, um levantamento de preços dos principais combustíveis, sendo consultados 200 postos de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O preço médio da gasolina comum caiu 0,59% ou R$ 0,03 por litro. Em 3 de outubro, o litro era vendido a R$ 5,54 e, atualmente, está em R$ 5,51. O menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 5,12 e o maior R$ 6,29, variação de 22,85%.

No caso do etanol, o menor valor comercializado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,20, e o maior de R$ 4,38, variação de 36,88%. Quando se trata do preço médio, o etanol também caiu R$ 0,03, variação de 0,88%. O valor médio era de R$ 3,53 e passou a ser de R$ 3,50.

A Reportagem do Estado de Minas, foi aos postos de Belo Horizonte para verificar a reduçaõ do combustível. No posto Leste, na Av. dos Andradas, no Santa Efigênia, Região Centro-Sul, a gasolina abaixou em R$ 0,10, quando antes era de R$ 5,49 e passou para R$ 5,39. No posto Parada Obrigatória, também na Av. dos Andradas, o preço também reduziu R$ 0,10, indo de R$ 5,49 para R$ 5,39.

No posto Quick, na Av. Teresa Cristina, Região Noroeste, a redução foi de apenas R$ 0,03, na qual foi de R$ 5,17 para R$ 5,14. Também na Teresa Cristina, o posto Júpiter teve redução de R$ 5,14 para R$ 5,12, queda de R$ 0,02.

Etanol ainda é mais vantajoso

O etanol corresponde a 63,54% do valor da gasolina. Pelos cálculos dos 70%, em que o etanol só é vantajoso se custar até 70% do litro da gasolina, o biocombustível segue mais vantajoso para consumo no momento.

Em uma estimativa de consumo fixado em 8,5 km por litro no etanol e 11.5km por litro na gasolina, o MercadoMineiro fez os seguintes cálculos do custo do quilômetro rodado.

Preço médio da Gasolina R$ 5,51 (consumo 11,5 km/l)

Gasolina R$ 0,48 por km rodado.





Preço médio do etanol R$ 3,50 (consumo 8,5 km/l)

Etanol R$ 0,41 por km rodado.

A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.