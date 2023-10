430

Posto de combustíveis em BH Adão de Souza/PBH/Divulgação

O mais recente reajuste nos preços dos combustíveis realizado pela Petrobras, que passa a valer nas refinarias partir deste sábado (21/10), deve reduzir o preço da gasolina em R$ 0,08 por litro e elevar o do diesel em R$ 0,22. As estimativas são do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares.

Apesar da expectativa, o executivo ponderou que o repasse podem sofrer variação na bomba, pois o valor efetivamente cobrado ao consumidor final nos postos é afetado também por outros fatores como tributos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. "Após as distribuidoras repassarem aos postos a totalidade dos reajustes, cada revendedor decidirá se irá repassar ao consumidor e quando fará isso, de acordo com seus estoques — frisando que os preços são livres no mercado brasileiro", destacou Tavares.

O reajuste foi divulgado pela Petrobras na quinta-feira, em meio ao conflito no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que tem causado aumento na cotação do petróleo no mercado internacional. A estatal anunciou uma redução de 4,09% no preço da gasolina e aumento de 6,58% para o diesel. A alteração vale para a venda dos produtos nas refinarias.

No comunicado, a Petrobras ressaltou que a variação acumulada no ano dos preços de venda, tanto da gasolina A quanto do diesel A para as distribuidoras, ainda registra redução.

Levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que o preço médio do litro da gasolina caiu pela 8ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. A pesquisa é referente à semana de 15 a 21 de outubro.

O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,74 um recuo de 0,34% frente aos R$ 5,76 da semana anterior. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,59. Já o litro do diesel foi comercializado, em média, a R$ 6,04, um recuo de 0,17% ante os R$ 6,05 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência foi de R$ 7,95.