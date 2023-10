430





















Começa a valer, a partir de hoje, o reajuste nos combustíveis. O anúncio foi feito pela Petrobras na última quinta-feira (19). A gasolina sofrerá uma redução de 4,09% para as distribuidoras, e o litro vai cair de R$ 2,93 para R$ 2,81. Já para o diesel ocorrerá um aumento 6,6%, com o litro subindo de R$ 3,80 para R$ 4,05.

No ano, a variação acumulada dos preços de venda tanto da gasolina A como do diesel A da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. No caso da gasolina, uma redução de R$ 0,27 por litro no ano. Enquanto no diesel, a redução acumulada é de R$ 0,44 por litro no ano.

“A estratégia comercial que adotamos na Petrobras nesta gestão tem se mostrado bem-sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e ao mesmo tempo evitar o repasse de volatidade para o consumidor. Uma prova disto é que ao longo deste ano, mesmo com o valor do brent mais alto que no ano passado, os preços dos nossos produtos acumulam quedas, muito diferente do que aconteceu ao longo de 2022”, afirma Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.n