Startup mineira que lava carro com um copo de água ganha prêmio nessa quarta Wicar/Divulgação

A startup mineira ‘Wicar’, que lava carro com um copo de água, ganhou uma premiação no ranking 100 Open Startups 2023, realizado em uma noite de gala, nessa quarta-feira (18/10), no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. A oitava edição do Ranking 100 Open Startups 2023, que reconhece as startups que mais inovam com corporações no país, premiou a Wicar, que ficou em 9º lugar na categoria Mobilidade, concorrendo com outras 111 startups na área.

Ao todo, foram 30 categorias, sendo premiados somente 10 em cada grupo. Para alcançar uma posição de TOP 10 em Mobilidade, a Wincar passou em um filtro de 4.177 startups, de 244 cidades. Dados da Associação Brasileira de Startups (ABS) indicam que no Brasil são mais de 12,7 mil startups em atuação.

Magali Alvarenga, CEO da Wicar e seu sócio, Wellington Santos estiveram presentes no evento para receber a premiação. Magali conta que a empresa começou a atuar recentemente no ramo B2B, que é um modelo de vendas de empresas para empresas. “Deve ter um ano e meio no máximo que a gente atua nesse segmento e já conseguimos essa premiação. Então é uma chancela, sabe? Você está no TOP 100 Open startups, em alguma categoria. É realmente uma chancela que traz para o negócio”, diz.

A CEO aponta que a premiação é importante para ela como mulher, já que o mercado automotivo tem uma predominância masculina. “Eu trabalho nessa área de lavagem, de estética automotiva, há 17 anos e muitas vezes fui questionada se a empresa era tipo do meu marido ou do meu pai, sabe? Então eu acho que coloca a Wicar e as mulheres numa posição de fala muito bacana”, compartilha.

Magali Alvarenga, CEO da Wicar e seu sócio, Wellington Santos Wicar/Divulgação

Origem da Wicar

A startup foi desenvolvida há cinco anos pelas mineiras Andressa Molinari e Magali Alvarenga, que relembra de onde veio a ideia. “Eu estava num curso de mulheres empreendedoras do projeto do Banco Itaú e era um curso de finanças. Eu já tinha lava-jatos em shoppings, e tinha uma menina que era a Andressa, que estava interessada em abrir uma startup. Quando ela me viu falando com empolgação do negócio, ela falou: eu achei a pessoa certa para fundar a Wicar comigo”, relembra

Ela recorda que uma vez, a Andressa tinha uma reunião de negócios, tinha horário para estar lá e foi levar o carro para o lava jato, mas ao chegar no local, havia uma fila enorme. Então ela teve que ficar ali sentada esperando o carro, se atrasou e foi um transtorno. “Ela falou, gente, não é possível que não exista uma forma mais fácil de lavar o carro, e foi daí que surgiu essa ideia”, lembra.

Por meio de ligação, elas foram atrás dos clientes para sugerir a ideia. “Se de repente a gente tivesse um serviço de levar todo o material e lavar o carro aí na comodidade, no conforto da sua casa ou do seu trabalho, seria uma coisa interessante para vocês? E a gente foi validando e viu que tinha uma ótima aceitação”, revive.

Apenas com um copo de água

A Wicar utiliza a tecnologia e a sustentabilidade para minimizar os impactos ambientais ao lavar um carro inteiro somente com 350 ml de água, pouco mais de um simples copo. Magali diz que ficava indignada pelo desperdício de água em cada lavagem. “O pessoal gasta em torno de 250 litros de água, é uma coisa assim que é impensável, uma vez que hoje a gente já possui tecnologia para com 350 ml de água fazer uma limpeza completa em um carro, não tem por que a gente gastar 250 litros”, relata.

Como funciona a lavagem com apenas um copo de água? Magali explica que eles diluem o produto em um desses pulverizadores de 1 litro e 200ml, e cada pulverizador desse, em média, eles lavam quatro carros. "A gente pulveriza ao redor do carro, geralmente parte por parte. Pulverizamos o produto com o pulverizador, depois vem com flanela de microfibras só retirando, sem força, sem fricção, sem nada. É uma lavagem lubrificada. Os produtos agem na sujeira e deixam essa sujeira flotando. E aí a gente só passa uma microfibra, geralmente de 350 microgramas, uma bem felpudinha, sabe, só recolhe essa sujeira e depois vem e dá um lustro final no veículo", conta.

A Wicar faz lavagem de frotas de empresas. Magali diz que, às vezes, vão a locais muito isolados, como no Mato Grosso do Sul e em Goiás, cidades pequenas do interior, onde, por exemplo, a usina de cana-de-açúcar está a 40km do primeiro posto de gasolina. “A gente consegue gerar uma economia muito grande para essas empresas, porque a gente leva o profissional e lava toda a frota ali. Então antes eles tinham que pegar um profissional, deslocar o carro, 40 km para fazer essa lavagem, hoje ele não precisa de fazer. Imagina um profissional fazendo isso para 100 carros no dia, é um custo absurdo”, ressalta.