Mulher que começou negócio com R$ 100 conquista prêmio de empreendedorismo

Roberta Ventes começou o próprio negócio em 2002, quando na véspera de Páscoa, viu em um programa de TV a oportunidade (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Por trás do segundo lugar na final estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022, categoria Microempreendedora Individual (MEI), concedido para a confeiteira Roberta Ventes, de Uberaba, está uma história de dedicação, trabalho e superação. E claro, empreendedorismo. O evento foi realizado na terça-feira (20/9), em Belo Horizonte.

A história da confeiteira, que abriu a sua empresa em 2014, começou em 2002, quando ela estava desempregada, desmotivada e com um filho de oito meses.

Na véspera de Páscoa deste ano, Roberta lembrou, em entrevista ao G1 Triângulo, que assistiu ao programa da TV Globo "Mais Você" e viu apresentadora Ana Maria Braga ensinar a fazer ovos de chocolate.

“Naquela receita eu vi uma oportunidade. Anotei todas as explicações, pedi R$ 100 emprestado para minha tia e comprei o que era necessário para fazer os ovos. Consegui vender tudo e ultrapassei a minha meta, que era apenas pagar as contas atrasadas do mês”, lembrou.



Graduada e com especialização

Roberta, então, decidiu continuar com as produções de doces e, com o faturamento do negócio, conseguiu comprar a casa onde mora atualmente. Em seguida, se graduou em Nutrição, e depois se especializou em Microbiologia de Alimentos.



Dedicação e conquistas

Antes da segunda colocação no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022, a confeiteira e empresária já havia conquistado outras duas premiações. Em 2019, foi premiada como "Confeiteira Mais Doce", no programa “Que Seja Doce”, do canal GNT e, em 2020, ficou em 5º lugar em uma disputa com 1,9 mil empreendedores de todo o país, como empreendedora popular.

“O caminho foi longo, exigindo esforço, capacitações e dedicação. A confiança própria nunca fraquejou. Não aconteceu da noite para o dia. Eu gosto de mostrar que é um processo, o qual é muito trabalho e é um dia após o outro", ressalta Roberta Ventes.