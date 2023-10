430

A Cemig fechou contratos com o Sesc e Senac, pelo programa "Mercado Livre de Energia", nesta segunda-feira (2/10). Assim, 24 unidades dos grupos, localizadas em Minas Gerais, serão migradas para a companhia de energia e terão descontos de até 35% na fatura. Os acordo deverão gerar cerca de R$ 5 milhões de economia para as instituições.

Além da redução na fatura de energia, com a migração, dez unidades do Sesc e 14 do Senac vão receber certificados de energia renovável. O Cemig Rec garante que a energia fornecida é proveniente de fonte limpa, renovável e rastreável.









“Além da significativa redução no valor da conta de energia, as unidades do Sesc e do Senac contribuirão para a descarbonização, uma vez que comprarão energia oriunda do parque gerador da Cemig, que é 100% renovável. Esse atributo de sustentabilidade agrega valor às empresas contratantes e aos seus produtos, em sintonia com as estratégias da companhia quanto as premissas da atual agenda ESG (Environmental, Social and Governance)”, afirma o executivo.





Participaram da solenidade de assinatura do novo contrato o diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, o diretor de Comercialização da companhia, Dimas Costas, e o presidente do Sistema Fecomércio-MG, Nadim Donato.

O presidente do Sistema Fecomércio-MG, Nadim Donato, ressaltou que a economia gerada nas unidades será destinada para investimento em outras áreas de atuação das entidades. “Com esse dinheiro vamos fazer mais com nossas obrigações e injetar recursos na promoção da saúde, educação, cultura, do esporte, lazer e social, que são nossas atividades-fim. Esses contratos trazem excelentes benefícios e geram valor com a energia limpa em um momento tão importante, no engajamento e compromisso com as melhores práticas da ESG.”



Outras parcerias





Além dos contratos com o Sesc e com o Senac, a Cemig assinou com a Fecomércio-MG uma parceria para adesão ao Energia Livre Cemig pelas entidades filiadas e conveniadas à entidade patronal. O ambiente de contratação no Mercado Livre de Energia, que existe há mais de 20 anos e já contemplava indústrias e clientes atendidas em alta tensão, vai abranger, a partir de janeiro de 2024, também as empresas do grupo tarifário "A", atendidas em alta e média tensão.





Em Minas Gerais, cerca de 13 mil empresas estão no grupo de potenciais clientes para a adesão da modalidade de fornecimento de energia. “O setor de comércio mineiro é muito importante para a geração de emprego e renda em Minas Gerais e as empresas que aderirem ao Energia Livre Cemig terão uma excelente vantagem competitiva para fazer esse segmento crescer ainda mais”, afirma Reynaldo Passanezi Filho.





Líder no Mercado Livre de Energia





Referência no mercado de energia, a Cemig possui a maior comercializadora de energia do Brasil no atendimento a clientes finais, com um histórico de resultados significativos, refletindo a adequada análise dos cenários e gestão do nosso portfólio de contratos de energia. A companhia conta com parque gerador 100% sustentável e tem foco em sustentabilidade, priorização e investimento em energias de matriz renovável e limpa.





Para seguir na liderança deste ambiente, a Cemig segue intensificando as ações que promovem desde o fornecimento de energia por meio de fontes renováveis até um portal e-commerce bastante intuitivo, onde as empresas podem simular a economia através do consumo e contratar um plano de dois, três ou cinco anos de duração. Para os clientes do mercado livre de energia na modalidade varejista, é possível negociar preços, condições comerciais, períodos de fornecimento e a quantidade de energia a ser consumida com a possibilidade de descontos de até 35% na conta de energia, por meio do site energialivre.cemig.com.br.