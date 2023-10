430

Na foto, uma xícara do café vencedor, produzido em uma fazenda de Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Os produtores vencedores da 19ª edição do Concurso Estadual de Qualidade de Cafés de Minas Gerais participaram de um evento nesta segunda-feira (2/10) para promover a bebida feita no estado. Foram contempladas quatro regiões produtoras do café em Minas - Matas de Minas, Cerrado Mineiro, Sul de Minas e Chapada de Minas. Os produtores vencedores da 19ª edição do Concurso Estadual de Qualidade de Cafés de Minas Gerais participaram de um evento nesta segunda-feira (2/10) para promover a bebida feita no estado. Foram contempladas quatro regiões produtoras do café em Minas - Matas de Minas, Cerrado Mineiro, Sul de Minas e Chapada de Minas.





Ercilei José de Oliveira, de 41 anos, foi o grande vencedor da edição do prêmio em 2022. O café é produzido no Sítio Pedro Varinha, propriedade que leva o nome de seu pai, localizado em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. Ele conta a importância de ganhar essa honraria.









Ercilei conta orgulhoso que foram 16 mil xícaras de diferentes tipos de café provados no concurso até chegar no café que ele produz no interior de Minas. O produtor fala sobre a sensação de ser o grande campeão.





"Não tem nada que pague, não. É o trabalho de uma vida, é o trabalho de todo o ano, para acertar a mão, porque você depende de muitos fatores, da natureza, tem que ter sorte também. É muita dedicação envolvida para chegar a esse resultado", destacou.

Apoio da Emater-MG

O Diretor Técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Gelson Soares, explicou que o concurso tem por objetivo premiar os cafeicultores que trabalham a qualidade do café.





"Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Se a gente fosse um país, seríamos o maior produtor mundial de café. Só que a gente tem que vender os bons cafés. O nosso cliente tem que aprender a beber os bons cafés e temos que pegar esses cafés, e vender para o mundo todo", ressaltou.

E para aumentar essa qualidade, o diretor afirmou que a equipe técnica acompanha os cafeicultores em cada uma das etapas de produção. Quando eles enviam amostras dos cafés produzidos, a Emater-MG envia um parecer técnico indicando aperfeiçoamentos nos processos de produção.

Presença do governador

O evento também contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O chefe do administrativo estadual pontuou a relevância do café como um produto muito identificado com a cultura mineira e a capacidade de movimentar a economia no estado.





"Acho que poucos produtos significam tanto para Minas quanto o café. Pela quantidade de empregos que gera, pelas exportações. E falou em Minas Gerais, parece que, automaticamente, já vem [à cabeça] café, queijo, cachaça e leite", afirmou.

Cafés campeões já podem ser vendidos

Os cafés campeões já podem ser comercializados para o público e são encontrados na rede de supermercados VerdeMar, que recebeu o evento dessa manhã. O sócio-diretor da rede, Alexandre Poni, falou sobre a venda desses produtos feitos em Minas Gerais.





"Em primeiro lugar, é orgulho. Poder comprar os melhores cafés de Minas Gerais, é um orgulho tê-los dentro do VerdeMar, de poder vender os cafés campeões. Isso é orgulho pra gente", finalizou.