O serviço itinerante do Serasa para a renegociação de dívidas chega a Belo Horizonte nesta terça-feira (3/10). O projeto, denominado Serasa na Estrada, estará localizado ao lado Praça da Estação, no Centro, com um caminhão de atendimento, até o próximo sábado (7/10).

O serviço do Serasa é gratuito e ficará posicionado na Rua Guaicurus, 75. Os horários de atendimento durante os dias de semana são das 9h às 18h. No sábado, o último dia de prestação dos serviços, o funcionamento é das 9h às 13h.

Além da negociação de dívidas, o projeto Serasa na Estrada oferece serviços de educação financeira e comparação de crédito para o consumidor escolher o melhor para o seu momento, cartão de crédito ou empréstimo. Para a consultoria, é necessário apresentar um documento com foto no local do atendimento.

De acordo com dados do Mapa da Inadimplência do Serasa referentes ao mês de agosto, em Belo Horizonte, mais de 957 mil pessoas estão com débitos, somando R$ 5,5 bilhões no total. Em média, cada devedor na capital mineira tem R$ 5,7 mil em dívidas.





Belo Horizonte é a oitava cidade a receber o caminhão do Serasa. No total serão 22 municípios contemplados pelo roteiro da instituição. O trajeto previsto é de mais de 10 mil quilômetros e termina em fevereiro de 2024, em Manaus (AM).