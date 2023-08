430

Aloísio e Grazi Horbelt são donos de uma empresa que presta serviços de “marido de aluguel”, em Belo Horizonte, oferecendo serviços como montagem e conserto de guarda-roupas, instalação de aparelhos elétricos, torneiras e outros e reparos feitos por bombeiros hidráulicos ou eletricistas. O casal relata que sentiu os impactos do aquecimento no segmento.





De acordo com dados da plataforma de contratação de serviços Getninjas, em Belo Horizonte o serviço de marido de aluguel é o sexto mais solicitado. Os serviços de eletricista e encanador ocupam, respectivamente, a terceira e a quarta posição, e também são fornecidos pela InstaLar, empreendimento de Aloísio e Grazi.





O gestor da empresa trabalhava de forma autônoma, realizando trabalhos a domicílio, até que, em 2020, abriu a empresa InstaLar Multiserviços. Por causa da pandemia, a loja teve de ficar fechada por seis meses, mas isso não foi suficiente para parar o casal, que aproveitou o aquecimento econômico do setor para expandir os negócios.





A loja abriu mais uma unidade e, no próximo mês, Aloísio conta que vai abrir mais uma filial, maior que as duas lojas que já tem juntas. O principal produto é a prestação de serviços: “mexo muito com mão de obra”, conta o empresário, “é o que sustenta a loja”, completa.





Preço médio no setor de prestação de serviços na construção civil





O Getninjas também forneceu dados do preço médio dos serviços mais procurados em Belo Horizonte. De acordo com as informações da empresa, o valor médio do serviço de um pedreiro na capital mineira é de R$ 1.229,00. Porém, segundo a tabela de preços do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH e Região, o valor a ser pago neste caso é de R$ 2.169,20.

Já o meio oficial, que pode exercer as funções de encanador e eletricista, de acordo com os preços do sindicato, deve receber R$ 1.636,80. No Getninjas, o preço médio para o encanador é de R$ 223,00 e para o eletricista, R$ 224,00. Na InstaLar, a diária para reparos gerais seria de R$ 400,00, mas, por lá, o preço varia de acordo com o serviço, com taxa mínima de R$ 70,00.





Para garantir que o preço seja justo tanto para quem vai prestar o serviço quanto para o cliente, Aloísio diz: “zelo muito por cobrar um preço que seja ‘tabelado’”. Cada serviço solicitado acrescenta um valor específico à taxa mínima, além de cobrar por eventuais peças que possam ser necessárias no serviço.





Ao solicitar o trabalho de um dos funcionários da empresa de maridos de aluguel, o cliente deve mandar fotos e vídeos do que deve ser feito, para que o profissional chegue com o material necessário e evite deslocamentos extras. Nos preços do Getninjas, as peças e materiais não estão inclusos.





Como funciona o Getninjas

O CFO da empresa, Lucas Arruda, explica que o objetivo da plataforma é “criar conexões entre clientes e profissionais, num formato de loja online”. O preço médio dos serviços fornecidos são baseados no que o cliente e o profissional reportam depois de prestado o serviço, e o pagamento não é feito no aplicativo, acontece diretamente entre o contratante e o contratado.

Os levantamentos do Getninjas são realizados trimestralmente: “todas as decisões são baseadas em dados”, explica Lucas. A plataforma está presente em mais de quatro mil cidades divididas em praças. O cadastro é grátis, a monetização vem a partir da compra de um pacote de moedas, que possibilita o contato entre o profissional e o cliente.





Preço médio dos serviços mais procurados da plataforma em BH

Pedreiro: R$ 1.229,00

Pintor: R$ 2.277,00

Marceneiro: R$ 453,00

Vidraceiro: R$ 349,00

Encanador: R$ 223,00

Eletricista: R$ 224,00

Marido de aluguel: R$ 145,00

Montador de móveis: R$ 143,00

