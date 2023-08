O lance inicial mais caro, no valor de R$ 803 mil, é de um sala localizada em um edifício de uso comercial na Avenida do Contorno, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O imóvel tem uma área real total de 178m².



Já o lance inicial mais barato, no valor de R$ 66 mil, é de um apartamento com dois quartos, sala, cozinha, um banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem. O imóvel está localizado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O lance inicial está 45% abaixo do valor da avaliação do apartamento.





Os lotes têm lances iniciais que vão de R$ 66 mil até R$ 803 mil. Além de Belo Horizonte, há imóveis em diversos municípios, localizados em várias regiões do estado.