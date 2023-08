430

Sediado em BH, Mercantil tem investido sucessivamente na melhoria das propostas de valor e do portfólio de produtos e serviços Daniel Campolina/Divulgação



Fundado em 1943 em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, o Banco Mercantil passa por um processo de transformação em 2023, quando completa 80 anos. A tradicional sede no edifício Vicente de Araújo, no Centro de Belo Horizonte, inaugurada em 1968, deu lugar a um novo escritório, que ocupará cinco andares do edifício Statement, na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira.



“Ao projetar uma sede que reflita os valores e objetivos da empresa, é possível impulsionar a transformação cultural, incentivando a inovação e a criatividade. Esta mudança é uma das entregas que contribuem com esse novo momento que o banco está vivendo”, avaliou o CEO do Banco Mercantil, Gustavo Araújo.





De acordo com o executivo, os dois últimos resultados trimestrais registraram números recordes, com redução no índice de inadimplência e uma base de 6,7 milhões de clientes. Araújo atribui as conquistas a uma decisão pioneira tomada pelo Mercantil.





O CEO disse ainda que o Mercantil tem investido cada vez mais na melhoria das propostas de valor e do portfólio de produtos e serviços. Para os próximos anos, segundo Araújo, o objetivo é continuar investindo em tecnologia, migração para nuvens, desacoplamento de sistemas e metodologias cada vez mais ágeis, que permitam prazos de entrega cada vez menores e com uma estrutura de tomada de decisão baseada em dados.





Já o vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, Bruno Simão, destacou que a principal estratégia é cativar o cliente. “Mostrar a ele que estamos preparados e prontos para atendê-lo da maneira que ele quiser ser atendido, com produtos e serviços feitos e pensados para ele. Uma vez que o cliente se sente bem atendido, ele se sente em seu lugar e vai falar para o outro amigo. Isso gera uma positividade e essa positividade gera crescimento”, explicou.





Escritório moderno Projetado pela companhia de arquitetura, engenharia e construção Concreto, a nova sede tem ambientes que reúnem o que há de mais moderno em engenharia corporativa e foram projetados para um modelo de trabalho híbrido, refletindo as atuais necessidades e tendências do universo corporativo.





“Os espaços de trabalho são amplos, integrados, compartilháveis e sem estações fixas, buscando favorecer a integração entre pessoas de diferentes áreas do banco. Os escritórios também têm salas para reuniões adaptáveis à quantidade de pessoas, áreas de café e lounges”, explicou o diretor-executivo de Operações e Eficiência em Processos do Banco Mercantil, Uelques Almeida.





O acesso dos colaboradores e visitantes será feito exclusivamente por reconhecimento facial. Todos os andares possuem armários individuais que serão compartilhados pelo time que estiver em formato presencial de trabalho. Ao todo, o Banco Mercantil tem uma rede com mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em 180 cidades pelo Brasil.

“Em 80 anos, passamos por diversas transformações. Sempre fomos capazes de nos adaptarmos a todas as mudanças e desafios econômicos impostos ao negócio. A nossa estratégia, assim como nossos valores, sempre incluiu essas questões mais prementes, que exigem soluções rápidas”, comentou o CEO.