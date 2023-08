O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa 123 Viagens e Turismo LTDA, responsável pela empresa 123 Milhas. O órgão pediu o bloqueio de R$ 20 milhões, com o objetivo de garantir uma indenização aos consumidores que se habilitarem na ação. Além da empresa, estão envolvidos no processo os dois sócios administradores e a Novum Investimentos Participações S/A, pessoa jurídica que também compõe o quadro societário.

Com o objetivo de evitar novos danos e vítimas, o MPMG, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de Uberlândia, também pede tutela antecipada para impedir a 123 Milhas de realizar “promoções flexíveis” com datas abertas.