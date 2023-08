SIGA NO

430

A empresa 123 milhas suspendeu passagens e pacotes da linha promocional no dia 18 de agosto (Ed Alves/CB/DA.Press) A agência de viagens 123 Milhas entrou, nesta terça-feira (29/8) com um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

No pedido de recuperação estavam incluídos o CNPJ da empresa e das empresas Art Viagens, que previa a emissão de passagens por milhas e a Novum, holding com 100% do capital da agência.

LEIA: Sócios da 123Milhas vão prestar depoimento em CPI nesta terça

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo , o pedido inclui também a suspensão imediata das ações judiciais de cobrança, por um período inicial de 180 dias.