De acordo com o requerimento, o objetivo da CPI seria de investigar os casos de cancelamento unilateral, falta de repasse e outras irregularidades das empresas de vendas de passagens promocionais, hospedagens e serviços similares.

123 Milhas entra com pedido de recuperação judicial

"A criação de uma CPI para investigar esses incidentes é de extrema importância para salvaguardar os direitos dos consumidores, fomentar a transparência e a responsabilidade no mercado, prevenir prejuízos econômicos e coibir práticas abusivas e fraudulentas por parte das empresas mencionadas", argumenta o parlamentar.

Em suas redes sociais, o deputado comemorou as assinaturas para a abertura da CPI. "Conseguimos! Unimos 172 parlamentares e obtivemos assinaturas suficientes para a CPI da 123 Milhas e outras empresas de viagens. Juntos, vamos quebrar o sigilo bancário da empresa e seus sócios e garantir a plena adequada reparação aos consumidores brasileiros!", disse.

Estava previsto para ontem o depoimento de dois dos três sócios da 123 Milhas na CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados. No entanto, os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira não compareceram, mesmo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).