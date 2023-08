Um projeto desenvolvido pela Nexa e pela startup Katalisar vai pagar entre R$ 20 e R$ 100 por mês para os moradores que levarem o lixo reciclável para o Ecoponto localizado em Igrejinha.

O ganho financeiro é simples: o morador separa o material reciclável e leva no Ecoponto. Quanto mais lixo levar, maior é o retorno financeiro.

“Queremos aumentar a produção mensal do Ecoponto de 3 para 10 toneladas mensais nos primeiros meses, com ações de educação ambiental, engajamento da comunidade, melhoria dos processos internos, e formalização da cooperativa, o que vai ajudar na realização de parcerias para coleta de recicláveis com empresas e condomínios próximos”, destacou Marcos Albuquerque, diretor da Katalisar.

Na primeira vez que o morador for até o local, será feito um cadastro. O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente do morador. O Ecoponto de Igrejinha fica localizado na Rua Maria Vidal de Carvalho, 30, Quadra D, paralela à BR 267.

“Queremos contribuir para o crescimento da mentalidade de economia regenerativa, alavancar ações relacionadas a aspectos sociais e ambientais. Por meio deste projeto, conseguimos aplicar um sistema de gestão eficiente e de real impacto na rotina dos moradores de Igrejinha. Com ele, será possível uma primeira avaliação do índice de reciclagem no bairro, o nível de engajamento da população e até a necessidade de fazer adaptações ao Ecoponto”, finalizou Rodrigo Rossi Viana, Engenheiro de Inovação na Nexa.