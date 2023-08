Fábrica de Contagem da CNH Industrial, na Grande BH, possui cerca de 1.600 funcionários Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press A CNH Industrial – das marcas CASE e New Holland – realizou um investimento de US$ 10 milhões para tornar a fábrica de Contagem, na Grande BH, a fonte global de abastecimento de tratores de esteira. Com a produção concentrada apenas na cidade, a linha de máquinas será exportada para mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico.





De acordo com Carlos França, líder da CASE para a América Latina, a escolha por investir em Contagem levou em consideração a capacidade física da planta de absorver o produto, a cadeia de suprimentos de fornecedores locais capazes de suprir a demanda, a logística de transporte em relação à proximidade dos grandes centros e os recursos humanos.





A expectativa da empresa em relação a geração de empregos é que, em 2024, quando a linha estiver funcionando de forma plena, novas pessoas possam ser contratadas. Atualmente, a CNH Industrial tem aproximadamente 8,5 mil funcionários no Brasil, sendo cerca de 1,6 mil colaboradores em Contagem.





O investimento vem em complemento a uma aplicação de US$ 8,5 bilhões feita para a modernização da fábrica de Contagem, que é a mais antiga da América Latina – funciona desde os anos 70 – e a única do continente que produz máquinas de construção.





A América Latina é responsável por 15% do faturamento global da CNH Industrial. A empresa obteve um faturamento de US$ 23,6 bilhões em 2022. O segmento agrícola representou 76% desse número, o segmento de construção 15% e os serviços financeiros 9%.





Também no ano de 2022, a CNH Industrial realizou um investimento de US$ 1 bilhão em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos). A previsão da empresa é de um aumento de 60% para 2023, chegando ao valor de US$ 1,6 bilhão.

Carlos França, líder da CASE para a América Latina, falou sobre o investimento a empresa na cidade Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

Máquinas conectadas por telemetria





Na quarta-feira (23/8), aconteceu em Contagem o CASE Eagle Day de 2023, que reuniu clientes e concessionários de todo o Brasil. Um dos destaques do evento foi a apresentação do novo control room, uma central de dados da fábrica de Contagem capaz de integrar fábrica, concessionário e cliente por meio da telemetria.





Chamado CASE SiteConnect Center, o painel mantém o controle de todos os equipamentos da América Latina e pode enviar alertas técnicos diretamente da fábrica. Gerenciados por criticidade, os alertas vão desde identificação de falhas até manutenção preventiva. No momento, o sistema possui cerca de 1,5 mil máquinas conectadas, mas se espera atingir 10 mil nos próximos três anos.





Além do painel da fábrica, o concessionário e o cliente também possuem acessos a plataformas próprias, com funcionalidades diversas para atender as necessidades de cada um. O concessionário tem acesso à gestão de todas as máquinas do seu parque, o que o permite dar um suporte proativo ao cliente.





“O concessionário visualiza na tela que a máquina tem um problema antes mesmo do cliente entrar em contato. Na mesma plataforma, ele consegue ver quais outras pendências aquela máquina pode ter. Otimiza custo, recurso e tempo”, explica Relton Cesar, Diretor de Pós-venda da empresa, sobre os benefícios da interligação.





Já o portal do cliente oferece uma visão geral da sua operação. Por exemplo, é possível verificar a localização em tempo real da frota, tempo gasto em trabalho ou ociosidade e até consumo de combustível. O serviço não tem custo para o cliente por um período de dois anos, enquanto a rede de concessionárias tem direito ao acesso por um período de 7 anos. Após esse tempo, o serviço pode ser contratado.