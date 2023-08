Mel orgânico do Norte de Minas chega à Europa Senar/divulgação Produtores dos municípios de Guaraciama e Bocaiuva, no Norte de Minas, realizaram a venda de 15 toneladas de mel silvestre orgânico para a Bélgica. O carregamento do produto, a granel (em tambores), foi feito na quinta-feira (17/8) no entreposto do mel, da Cooperativa de Apicultores do Norte de Minas (Coopemapi) em Bocaiuva. Produtores dos municípios de Guaraciama e Bocaiuva, no Norte de Minas, realizaram a venda de 15 toneladas de mel silvestre orgânico para a Bélgica. O carregamento do produto, a granel (em tambores), foi feito na quinta-feira (17/8) no entreposto do mel, da Cooperativa de Apicultores do Norte de Minas (Coopemapi) em Bocaiuva.

O produto orgânico começou a ser exportado desde 2019. A iniciativa da Coopemapi conta com o apoio da “Agro.BR”, um projeto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Os pequenos produtores de mel orgânico no Norte do estado contam ainda com a parceria do Sebrae Minas, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A Coopemapi faz parte do Agro.BR desde 2019, sendo uma das primeiras cooperativas a integrar o grupo de trabalho, que busca viabilizar a geração de negócios para pequenos e médios empresários rurais brasileiros. Os apicultores norte-mineiros recebem capacitação técnica visando o atendimento às exigências do mercado internacional.

Além da Bélgica, a cooperativa de apicultores do Norte Minas já enviou sua produção para os Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e China. Atualmente, a entidade conta com representantes comerciais em vários países.





Os apicultores norte-mineiros produzem o mel orgânico comum e ganharam notoriedade por lançar no mercado produtos orgânicos diferenciados como o “mel de aroeira” e o “mel monofloral de pequi”. Em fevereiro passado, por intermédio do presidente da Coopemapi, Luciano Fernandes de Souza, e de outros integrantes da cooperativa, o mel monofloral de pequi foi exposto na Feira Líder Mundial de Alimentos Orgânicos (Biofach), em Nuremberg, na Alemanha.

O consultor do Agro.BR para Minas Gerais, Paulo Március Campos, ressalta que, contando com o apoio da CNA e do Sistema Faemg/Senar, a Coopemapi, em curto espaço de tempo, tornou-se uma cooperativa de excelência na comercialização para o mercado externo. Campos enaltece o trabalho desenvolvido pelos produtores de mel do Norte de Minas, que criaram a entidade em 2016

“Eles fizeram a profissionalização da cooperativa e o desenvolvimento de diversos produtos, que ganharam mercado em vários países, feiras, rodadas de negócios e missões comerciais. É um dos casos de sucesso que temos no país, exemplo para outras entidades. Com as vendas para o exterior, os apicultores têm ganho real maior e qualidade de vida e ajudam a movimentar as economias dos municípios da região, gerando mais empregos”, avalia o consultor.

Por sua vez, o presidente da Coopemapi, Luciano Fernandes, salienta que exportação das 15 toneladas de mel para a Bélgica consolida o reconhecimento da importância da apicultura do Norte de Minas. “(A negociação) foi muito importante para aumentar o fluxo das vendas para outros países e garantir maior valorização da qualidade do mel, além de liberar nossos estoques com valor agregado maior ao apicultor”, assegurou Luciano.

“Além disso, foi uma oportunidade de destacar nosso produto para outros clientes de nível exportação, sendo que já enviamos outras amostras de mel para novos compradores”, completou.

Controle de qualidade

Conforme a Coopemapi, para viabilizar a exportação, foram necessárias diversas ações, incluindo análises do controle de qualidade feitas em laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), além de auditoria de empresa certificadora orgânica, processo que envolveu a rastreabilidade do produto e a coleta de amostras para análises. A liberação da carga também incluiu o envio das documentações que garantem o controle e a qualidade do mel para o Ministério da Agricultura.

Trabalho conjunto

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Bocaiuva, Aluísio Pires, a recente exportação do mel é um feito grandioso e muito importante para a região, sendo ainda fruto do trabalho, dedicação, zelo e determinação dos apicultores junto aos parceiros locais.

“Isso é ótimo para a Coopemapi, que tem suas raízes no Sindicato de Bocaiuva e estende, de forma bem conduzida, seus ramos para o mundo. Também demonstra eficácia da parceria entre o sindicato e o Sistema Faemg Senar no desenvolvimento dos cursos e na assistência técnica e gerencial, que possibilitaram a implantação, progresso e a educação continuada dos empreendimentos, já de antemão destinados ao sucesso", afirma Pires.