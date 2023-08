430

Medida foi alvo de fake news, mas entrou em vigor no início do mês Unsplash Viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (10/8), a informação de que o Governo Lula (PT) teria acabado com a isenção de Imposto de Importação para operações de até US$ 50. A medida entrou em vigor no início do mês e vale para empresas que aderirem ao programa Remessa Conforme, que regulariza compras feitas por pessoas físicas por meio da internet.

A informação foi desmentida, nesta quinta-feira (10/8), pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal. "A isenção de impostos federais para compras internacionais de até 50 dólares está matida. A portaria que anuncia a isenção entrou em vigor em 01/08 e continua valendo", explicou o governo, pelo Twitter.









A empresa que não aderir ao programa ainda precisa recolher o Imposto de Importação e pagar o ICMS aos estados. A medida regulariza a entrada de mercadorias estrangeiras no país por meio do comércio eletrônico.



ATENÇÃO: A isenção de impostos federais para compras internacionais de até 50 dólares está MANTIDA. A portaria que anuncia a isenção entrou em vigor em 01/08 e continua valendo.



Essas compras estão sujeitas a impostos estaduais, com alíquota de 17%. - SecomVc (@secomvc) August 10, 2023





Já em compras entre pessoas físicas, a isenção já existe desde 1999, mas empresas do comércio eletrônico, aproveitavam brechas na lei, se passando por pessoas físicas e enviando mercadorias sem que pagassem imposto.