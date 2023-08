430

O cartão de crédito da Amazon será disponibilizado em duas modalidades Divulgação Na briga pelo mercado cada vez maior do e-commerce, a Amazon Brasil anunciou, oficialmente nesta terça-feira (8/8), o seu próprio cartão de crédito. Com a novidade, a gigante do e-commerce mundial lança mão de uma estratégia ainda mais agressiva para fidelizar os clientes - que já contam com serviços de assinatura e plataformas de entretenimento próprias.





Com anuidade gratuita, o crédito da Amazon terá duas modalidades: o Prime, para assinantes do serviço de mesmo nome da plataforma; e o amazon.com.br. O primeiro vai dar um cashback de 5% nas compras dentro da plataforma da Amazon Brasil, contabilizando pontos em reais: para cada R$ 100 gastos, por exemplo, R$ 5 poderão ser abatidos de compras no site. O cashback da opção padrão será de 3% no site da varejista. Durante os três primeiros meses, novos clientes vão ganhar um bônus de R$ 50 (Prime) ou R$ 10 (amazon.com.br).





Compras feitas fora do amazon.com.br, inclusive internacionais, também serão revertidas em descontos para compras no Amazon.com.br,, variando de 2% a 1% do valor gasto, dependendo do produto ou serviço adquirido. Também há possibilidade parcelamento de até 15 vezes para compras acima de R$ 1.500 dentro da Amazon Brasil, além de todos benefícios disponíveis a clientes do Platinum do Mastercard, um dos parceiros da Amazon Brasil na empreitada, junto do Bradescard, braço de crédito do Bradesco.





Fidelização do consumidor

Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, explica que os benefícios do cartão da empresa são permanentes Divulgação



Segundo o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini, os benefícios - como anuidade gratuita e os percentuais de cashback - são permanentes. Ele explica que a estratégia é oferecer a melhor experiência aos consumidores, passando também por uma opção de compra própria.





“Essa fidelidade que vem do e-commerce vem quando a pessoa encontra uma experiência com a qual está satisfeita. O cartão vem muito para complementar essa experiência que a gente tem no site. Lógico, na Amazon pensamos muito em ter a qualidade do catálogo, preço, entrega rápida, ofertas, e tudo isso vai se juntar com uma opção de pagamento boa - e recompensando a fidelidade”, disse Mazini ao Estado de Minas.





Segundo a consultoria Nielsen, de 2020 para cá, o país ganhou 21 milhões de novos compradores no e-commerce. Em busca de preços menores, eles têm sido cada vez menos leais a marcas e a canais de compras.





“Então, [o cartão] é um componente bem importante do aumento dessa fidelização que a gente procura aqui, no segmento brasileiro”, complementa o presidente da Amazon Brasil.





O cartão da Amazon já está sendo oferecido, de forma aleatória, para cerca de 50% dos clientes logados no site. De acordo com Mazini, até o fim do mês, o crédito será ofertado a todos os clientes.





A opção pela contratação poderá ser feita inclusive durante uma compra no Amazon.com.br. A avaliação do crédito do cliente é feita na hora e possibilita o uso do crédito já para a compra em questão, além de outras no site. Para a liberação para compra fora da Amazon, é preciso esperar até 10 dias úteis para receber o cartão físico.





*Viajou a São Paulo a convite da Amazon Brasil