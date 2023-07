SIGA NO

Leia: Amazon investe US$ 100 milhões em centro de inovação em IA generativa Principal evento de vendas da Amazon, o Prime Day, realizado nos últimos dias 11 e 12, tem um campeão. O Echo Pop, versão compacta do alto-falante inteligente desenvolvido pela própria Amazon, ficou em primeiro lugar na lista de unidades vendidas, seguido pelo Echo Dot 5a geração.









Na sequência, os consumidores brasileiros mostraram-se preocupados em cuidar da casa e curtir a vida. O sabão de máquina de lavar Omo e a cerveja Corona completam o pódio dos mais vendidos durante o evento. Confira a lista:





Top 10 por unidades vendidas:

1 - Echo Pop

2 - Echo Dot 5a geração

3 - Omo

4 - Cerveja Corona

5 - Aperitivo Bitter Campari

6 - Fire Stick TV

7 - Amaciante concentrado Comfort frescor intenso

8 - All New Kindle Paperwhite 2022

9 - Whey zero lactose sabor cacau Piracanjuba

10 - Café torrado e moído Baggio









Muita preparação nos bastidores





Além disso, a big tech comemora os excelentes números da edição 2023 do Prime Day. O primeiro dia do evento foi globalmente o maior dia de vendas de todos os tempos na Amazon, incluindo o Brasil. O site amazon.com.br chegou a registrar um pico de 3 milhões de acessos por minuto.





"Temos que ficar prontos para receber esse volume todo. Parece aquela abertura de loja, com as pessoas batendo na porta, mas nos preparamos para que o cliente não perceba nada, tenha a mesma experiência e o site fique igualzinho", detalha o gerente de desenvolvimento da Amazon, Felipe Pedrini.





O resultado é uma operação robusta, com engenheiros de tecnologia e de dados monitorando minuciosamente e em tempo real todo o impacto do pico de clientes. "Mais de 400 integrantes do time de tecnologia da Amazon na América Latina atuaram, conectados à uma rede global de milhares de engenheiros trabalhando para garantir a melhor experiência para nossos clientes e vendedores parceiros", afirmou Leandro de Paula, diretor de Tecnologia para a Amazon na América Latina.