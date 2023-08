430

O quilo do tomate apresentou variação de 168%, nos sacolões visitados pela pesquisa Jair Amaral/EM/D.A Press Os consumidores devem ficar atentos ao fazer compras nos sacolões de Belo Horizonte. A variação de preços de produtos de hortifrúti pode chegar a 535%, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro feita entre 3 e 4 de agosto em 20 estabelecimentos.





O quilo do quiabo apresentou a maior variação, de 535%, seguido pelo tomate (168%), cebola-branca (251%), beterraba (202%) e cenoura vermelha (125%). Entre as verduras, destaque para salsinha e cebolinha, com variação de 51% e a couve com preços que variam 101%. A dúzia de ovos brancos pode variar em 40%, enquanto a de ovos vermelhos 32%.





A pesquisa mostra também variações entre as frutas. O quilo do mamão Havaí pode variar 100% nos sacolões da capital. Já o do limão Tahiti, 234%, o da banana Prata 60% e o da laranja Pêra 50%. O abacaxi apresentou variação de 148%, o quilo da maçã 89% e o da mexerica Ponkan 169%.





Confira os preços:





Legumes





quiabo: de R$2,99 a R$ 18,99

tomate: R$2,98 a R$7,99

beterraba: R$1,98 a R$5,99

cebola-branca: R$1,98 a R$6,99

cenoura vermelha: R$3,98 a R$8,99





Verduras e ovos





salsinha e cebolinha: R$1,98 a R$2,99

couve: R$1,98 a R$3,99

dúzia de ovos brancos: R$9,98 a R$13,98

dúzia de ovos vermelhos: R$12,80 a R$16,98





Frutas





mamão Havaí: R$7,80 a R$15,99

limão Tahiti: R$2,99 a R$9,99

banana-prata: R$4,98 a R$7,99

laranja Pêra: R$2,98 a R$4,48

abacaxi: R$3,98 a R$9,90

maçã: R$8,99 a R$16,99

mexerica Ponkan: R$1,48 a R$3,99





Segundo o economista e coordenador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, a grande variação dos preços é explicada pela localização dos estabelecimentos em BH. O levantamento foi feito em sacolões de diferentes regiões da capital.





Diante da grande diferença nos valores, o economista afirma que o consumidor deve conciliar preço e qualidade, dando preferência para os “dias de ofertas da semana” ou “dia da feira”. De acordo com ele, esses dias normalmente têm preços de produtos da safra e com boa qualidade.





Queda de preços





A pesquisa mostrou ainda que os preços médios tiveram queda nos últimos quatro meses. De abril a agosto, o quilo da cenoura que custava de R$6.99 passou para R$5.96, uma redução de 14.72%.





Veja queda de outros itens:





cebola-branca: custava em média R$5,84 passou para R$4,59 (-21%)

batata inglesa: custava em média R$5,49 e caiu para R$4,76 (-13%)

tomate comum: custava em média R$7,59 e passou para R$5,96 (-21%)

pimentão verde: custava em média R$10,74 e caiu para R$7,03 (-34.53%)

inhame: custava em média R$7,81 e passou para R$5,78 (-25.99%)

alface-americana: caiu de R$5.32 para R$5.13 (-3.64%)

caixa de morango: caiu de R$10,19 para R$7,07 (-30%)

mamão Havaí: caiu de R$12,52 para R$11,23 (- 10%)





O economista explica que, além da safra, a queda nos preços de alguns desses produtos está ligada a uma estabilidade no clima. Segundo ele, este ano não houve chuvas intensas ou uma seca muito severa, que poderia provocar quebra de safra. A consequência é um aumento na oferta de produtos.





Alguns produtos, porém, registraram altas importantes. O levantamento mostra que o preço médio do limão Thaiti que custava R$3 subiu para R$5,51, um aumento de 83%, já o quilo da banana Caturra que custava em média R$3,69 subiu para R$4,56, um aumento de 23%.





De acordo com o economista, embora os preços de hortifruti oscilem em função da safra, oferta e demanda, em geral, neste último mês os aumentos foram mais expressivos que as quedas nos preços médios.