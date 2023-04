Hortifruti tem oscilação nos preços em sacolões de BH

Preço do hortifruti tem oscilado bastante em sacolões de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O preço médio do hortifruti está oscilando muito nos sacolões de Belo Horizonte se comparado a janeiro deste ano. A pesquisa do Mercado Mineiro aponta que a razão por trás desta variação encontrada nas verduras, frutas e legumes é devido às safras, entressafras, oferta e demanda dos últimos 3 meses.









O levantamento foi realizado em 20 estabelecimentos da capital mineira, entre os dias 18 a 20 de abril de 2023.

Preço médio

Confira as verduras, frutas e legumes que tiveram aumento ou queda no preço médio em comparação a janeiro de 2023.





Queda

O quilo do abacate caiu de R$8,08 para R$4,79, uma redução de 40%.

O quilo da banana prata caiu de R$8,76 passou para R$5,58, uma redução de 36%.

O preço médio do quilo do inhame caiu de R$11,13 para R$7,81, uma redução de 29,83%.

O quilo da abóbora moranga caiu de R$4,29 para R$3,19, uma redução de 25%.

O preço médio da cebola branca passou de R$7,39 para R$5,84, uma queda de 21%.

O quilo do tomate comum caiu de R$9,42 passou para R$7,59, uma redução de 19%.

O quilo da maçã nacional caiu de R$14,83 para R$12,68, uma redução de 14%.

O quilo da batata inglesa que custava em média R$6,10 caiu para R$5,49, uma redução de 10%.

Aumento

Cenoura custava R$4,50 e passou para R$6,99, um aumento de 55%.

Caixa de morango subiu de R$6,74 para R$10,19, um aumento de 51%.

Mamão Havaí subiu de R$10,29 para R$12,52, um aumento de 21%.

Alface americana subiu de R$4,90 para R$5,32, um aumento de 8,58%.

Variação

Lembrando que as variações levam em conta o preço mínimo encontrado no quilo do produto em comparação ao preço máximo.