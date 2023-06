430

O governo federal está retomando o Programa Mais Alimentos, o que tem elevado o ânimo do setor de máquinas e implementos agrícolas, que enfrentava dificuldades devido à queda nas vendas de sua produção. No primeiro trimestre deste ano, o segmento apresentou uma redução de aproximadamente 40% nas vendas, conforme dados da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA), ligada à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).





Nas últimas semanas, o setor tem mostrado sinais de otimismo em virtude da proximidade do anúncio do Plano Safra 2023/24. Cristina Zanella, diretora de Competitividade, Economia e Estatísticas da Abimaq, acredita que o desempenho do setor no segundo semestre possa compensar a queda consolidada nos primeiros seis meses do ano.





A retomada do Programa Alimentos aumentou a esperança dos empresários, já que poderão recuperar as vendas de máquinas e tratores de pequeno porte, além de implementos agrícolas. A Abimaq solicitou ao governo, em fevereiro, R$ 45 bilhões para o Plano Safra, sendo R$ 11 bilhões destinados exclusivamente à agricultura familiar, contemplada pelo Programa Alimentos.





Os empresários estão otimistas devido à recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) pelo governo atual, após sua extinção no governo Bolsonaro, e ao compromisso de fornecer mais apoio ao pequeno agricultor. Isso significa que a indústria voltará a comercializar tratores de até 80 cavalos de potência, com valores entre R$ 90 mil e R$ 100 mil, e implementos agrícolas com preço médio de R$ 30 mil.



Esses valores se encaixam na proposta do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que considera pequenas propriedades rurais com áreas entre 1 e 4 módulos fiscais.





Diante do apoio do governo Lula à agricultura familiar, o presidente da CSMIA espera que os R$ 11 bilhões solicitados para financiamento de máquinas e tratores de pequeno porte sejam disponibilizados. Ele lembra que, no ano passado, R$ 3 bilhões foram oferecidos em julho, mas se esgotaram em agosto.





Embora não seja possível prever a quantidade de máquinas que serão vendidas, espera-se um aumento significativo nas vendas. Isso se deve à taxa de juros mais baixa para o pequeno produtor no âmbito do Pronaf (5,5% no ano passado) e à expectativa de manutenção dessa taxa este ano.





O entusiasmo dos fabricantes de máquinas agrícolas aumentou após a reunião realizada em 31 de maio na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com a presença de representantes do MDA, do Ministério de Ciências e Tecnologia e Inovação (MCTI), da Embrapa e associações representativas da indústria de máquinas, incluindo a Abimaq.



Dessa reunião, surgiu a minuta do decreto que institui o “Programa Nacional de Máquinas, Equipamentos e Implementos para a produção sustentável de alimentos pela agricultura familiar - Programas Alimentos”, cujo objetivo é ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar para a produção de alimentos saudáveis, por meio do acesso facilitado a máquinas e implementos agrícolas e agroindustriais adaptados à agricultura familiar e suas organizações produtivas.