Bezerra de 8 meses, Riviera alcançou o preço de R$ 390 mil em leilão na Expomontes 2023 Solon Queiroz/Divulgação Uma bezerra da raça Nelore, de apenas 8 meses, foi arrematada pelo valor de quase R$ 400 mil em um leilão durante a Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), na noite dessa terça-feira (4/7).

O preço do animal, de nome Riviera, atingiu R$ 390 mil, sendo vendido sua metade (R$ 195 mil) para um comprador em sistema de condomínio, com os outros 50% permanecendo com seu atual proprietário, o produtor Oswaldo Miranda Junior, diretor da empresa OMJ, responsável pelo arremate.





Ao todo, foram disponibilizados para o leilão e vendidos 35 animais da raça Nelore, com as médias de preços de R$ 27 mil para os machos (idades entre 25 e 31 meses) e R$ 91,5 mil para as fêmeas (idades entre 8 e 18 meses).

O empresário Ailton Santos Souza, diretor de uma firma de leilões em Montes Claros e que participou do evento, afirma que o valor recorde alcançado pela bezerra Riveira se deve ao melhoramento genético do seu criador, por meio da fertilização in vitro (transferência de embriões).

Ele salienta que, também por meio do sistema de transferência de embriões, o animal poderá render muitos dividendos para seus proprietários. A expectativa é que a rês venha ”reproduzir” pela transferência de embriões por cerca de dez anos ou mais.

Uma vaca, em condições naturais, alimentada no pasto, só entra em processo de reprodução aos 24 meses de idade. Mas, com a fertilização in vitro e transferência de embriões, o início da reprodução de Riviera poderá ser antecipada para quando o animal tiver 12 meses.

Nesse caso, será usado o sistema de “barriga de aluguel”, com o embrião sendo transferido para outra rês, a “receptora”. Com isso, a venda de embriões vai garantir o retorno do investimento e lucros para seus donos.



Recorde

Na exposição agropecuária de 2022, em leilão promovido também pela OMJ, o preço mais alto atingido por uma bezerra de 8 meses, Ravena, da raça Nelore, chegou a R$ 132 mil (vendido 50% por R$ 66 mil). Até então, ela tinha sido a rês de maior de maior valor dos leilões da história da exposição agropecuária da cidade, realizada há 66 anos.

Neste ano, Riviera, atingiu cotação de mais do dobro de Ravena. A bezerra avaliada em quase R$ 400 mil, com apenas 8 meses, alcançou o peso de 380 quilos.

O comprador que arrematou a metade do animal com o preço recorde deste ano na exposição de Montes Claros é o pecuarista Evandro Avelino. Ele também adquiriu a metade da bezerra que atingiu o valor mais elevado na feira em 2022.

“Eu fiquei 15 anos fora da produção de Nelore e agora resolvi voltar. Já quis começar pela prateleira de cima, com uma excelente cabeceira de gado”, afirmou Avelino.

Para Osvaldo Miranda Júnior, diretor de Leilões da Sociedade Rural, a alta avaliação de Riviera mostra a valorização dos criadores pela qualidade genética.

O diretor da empresa OMJ e promotor do leilão, Oswaldo Miranda Junior, que também é diretor da Sociedade Rural de Montes Claros, salienta que os preços alcançados no arremate demonstram a melhoria da criação e o avanço da pecuária da região. “Além da importância dada à seleção criteriosa de animais, o que demonstra a força e a evolução da pecuária do Norte de Minas, busca-se constantemente aprimorar sua produção, melhorando a genética dos rebanhos e aumentando a produtividade”, afirmou Miranda.





Melhoramento genético

O melhoramento genético também foi ressaltado pelo presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Henrique Veloso. “A valorização da qualidade genética no leilão reforça a importância de investir em tecnologias e práticas de seleção e reprodução, visando à obtenção de animais cada vez mais produtivos e adaptados às demandas do mercado. A qualidade e o potencial genético dos animais se tornam critérios essenciais para o sucesso do negócio pecuário”, assegurou.

Iniciada na última sexta-feira (30/6), a Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros prossegue até o próximo domingo (09/7). Segundo a Sociedade Rural, durante o evento serão realizados dez0 leilões, com a previsão de comercializar 11 mil animais e gerar um faturamento de R$ 25 milhões.

O mercado da venda de gado vive um período de instalabilidade por causa da queda do preço da arroba de boi, que, no passado, atingiu mais de R$ 300 e agora varia entre R$ 220 e R$ 250 (o valor depende da praça de comercialização e do prazo de pagamento).

Porém, segundo o empresário Ailton Santos Souza, os preços nos leilões da Expomontes não estão sendo impactados pela queda na cotação da arroba do boi no mercado nacional. “Os preços dos leilões em Montes Claros estão muito além da expectativa e da realidade nacional”, assegura Ailton.