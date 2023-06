A Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes) de 2023, marcada para o período de 30 de junho a 9 de julho, terá como uma das novidades a ampliação da quantidade de estandes para apresentação de produtos e negócios. De acordo com a promotora do evento, a Sociedade Rural de Montes Claros, a feira também terá uma divisão por segmentos.

Segundo a entidade, a Expomontes deste ano terá 90 estandes. Em 2022, foram 66 espaços. De acordo com a Sociedade Rural, além dos pavilhões para a mostra dos animais e leilões, haverá uma separação das estruturas dos expositores segundo os seguintes setores: bancos, serviços, indústrias, insumos, máquinas e equipamentos.

Estão previstos ainda espaços destinados à agricultura familiar e para instituições de ensino superior e de pesquisa. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já está com presença confirmada.

A Expomontes é considerada uma das maiores feiras agropecuárias de Minas Gerais. Segundo a Sociedade Rural, a expectativa é que a mostra receba cerca de 350 mil visitantes. Como atrações, o evento terá também shows de artistas nacionais, entre eles Wesley Safadão, Gustavo Lima e Jorge & Mateus.

No dia 3 de julho, quando é comemorado o aniversário da cidade (feriado municipal), o Parque de Exposições terá portões abertos, com entrada gratuita. A Prefeitura local, responsável pela programação data, anunciou a contratação do show do cantor Tierry (autor da música “Cabeça Branca”) como a principal atração da “Festa da Cidade”.

4 mil empregos temporários

De acordo com a entidade promotora, a Expomontes tem uma previsão inicial de gerar 4 mil empregos durante os 10 dias de realização do evento. Mas, com o aumento dos estandes e outras inovações, a quantidade de postos de trabalhos temporários poderá aumentar mais ainda.

O Norte de Minas voltou a ser castigado pela seca. Mesmo assim, os organizadores estão na expectativa de que a estiagem não vai abalar os negócios da mostra agropecuária.

"O agro se desenvolve por meio da inovação, conhecimento, tecnologia. Nessa perspectiva, a Sociedade Rural pretende trabalhar fazendo o elo permanente entre o campo e a cidade, movimentando negócios que chegam a casa dos R$ 400 milhões", afirma o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Henrique de Carvalho Veloso.