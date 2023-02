Consumidores têm conta de água reduzida em Montes Claros

Consumidores de Montes Claros foram surpreendidos com dedução na conta de água (foto: José Ponciano Neto/Divulgação)

Os consumidores de Montes Claros (413,4 mil habitantes), no Norte de Minas, foram surpreendidos com uma grande redução no valor das conta de água neste mês. Muitos, numa situação inédita, tiveram o valor da tarifa zerada. O alívio no bolso dos moradores decorre de uma decisão judicial.