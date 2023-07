430

Se o imóvel estiver com IPTU de outros anos atrasados, eles devem ser quitados para a solicitação do desconto Divulgação/Arte/PBH Desde esta quarta-feira (5/7) a Prefeitura de BH disponibiliza as guias com o desconto de 2% referente às parcelas de julho a dezembro do IPTU 2023. Elas podem ser emitidas no portal da PBH, no app ou em uma das agências dos Correios. Desde esta quarta-feira (5/7) a Prefeitura de BH disponibiliza as guias com o desconto de 2% referente às parcelas de julho a dezembro do IPTU 2023. Elas podem ser emitidas no portal da PBH, no app ou em uma das agências dos Correios.









Outra opção para o pagamento é oferecida pelo sistema unificado de emissão de DRAM (Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal). A guia deve ser emitida antes da data de vencimento nos canais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Leia também: Portal da Transparência Previdenciária mostra a fila de pedidos do INSS

Usando a plataforma “gov.br” é possível gerar a guia com informações do proprietário, oferecendo maior segurança ao usuário. É recomendado pela PBH que o usuário preste atenção ao endereço eletrônico, garantindo que o acesso seja feito no ambiente oficial. O site é: pbh.gov.br.

A Prefeitura já concedeu desconto de 6% para quem antecipou em janeiro qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e o integral.