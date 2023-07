SIGA NO

430

O Portal de Transparência do INSS foi lançado na manhã de hoje, durante evento com a participação do ministério Carlos Lupi, em Brasília Divulgação/Ministério da Previdência O Ministério da Previdência lançou, nesta quarta-feira (5/7), o Portal da Transparência Previdenciária, que reúne dados e números do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da perícia médica federal. O portal foi lançado nesta manhã, durante evento com a participação do chefe da pasta, Carlos Lupi, em Brasília. O Ministério da Previdência lançou, nesta quarta-feira (5/7), o Portal da Transparência Previdenciária, que reúne dados e números do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da perícia médica federal. O portal foi lançado nesta manhã, durante evento com a participação do chefe da pasta, Carlos Lupi, em Brasília.









Segundo a pasta, em junho deste ano, havia um estoque de 1.794.449 pedidos aguardando análise, sendo 596.699 de perícia médica e 1.197.750 de análise administrativa. Desses processos, 60% estão na fila até 90 dias, 27% entre 91 e 180 dias; 11%, 181 dias a um ano, e 2% estão a mais de um ano. No momento, 36% estão esperando até 45 dias, meta anunciada pelo ministro.





Em junho, 860.545 pedidos foram concluídos, sendo 463.568 (54%) concedidos. O ministério também listou os principais motivos que levaram à negativa para os pedidos de benefícios (confira abaixo).



Fila de 45 dias até dezembro





No evento, Carlos Lupi destacou a atuação dos servidores do INSS nos mutirões para avaliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que estão sendo realizados aos finais de semana em várias regiões. "É o trabalho desses profissionais dedicados que permite que o INSS consiga, aos poucos, criar condições para alcançar nossa meta de 45 dias. Sabemos que os números ainda não estão bons, mas já melhoraram bastante. E vamos melhorar mais", afirmou.





O ministro disse ainda que a pasta está trabalhando com outras pastas e com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) para aumentar a automação no processo de avaliação dos requerimentos, acelerando o processo.





Também esteve presente o novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que assumiu o órgão após a exoneração de seu antecessor, Glauco Wanburg, hoje, em meio a denúncias de gastos excessivos com passagens e diárias.





"Mais do que processos, o INSS lida com vidas. Hoje temos pouco mais de 18 mil servidores empenhados em atender cada uma dessas vidas. E estamos muito felizes em receber mais servidores na equipe que tenham esse mesmo objetivo, essa mesma essência”, disse Stefanutto durante a coletiva.



Veja os principais motivos para negar pedidos de benefícios ao INSS:

Aposentadorias: não possui tempo ou idade, suficientes para a concessão do benefício após a reforma da Previdência;

Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência: deficiência de longo prazo não comprovada na perícia médica;

Auxílio por Incapacidade Temporária: incapacidade para o trabalho ou atividade desempenhada não comprovada na perícia médica;

Benefício Assistencial ao Idoso: renda familiar mensal acima de 1/4 do salário mínimo, por pessoa (R$ 325,50, hoje);

Pensão por Morte: não comprovação do vínculo de companheira (o);

Salário-Maternidade: não afastamento do trabalho ou atividade desempenhada.