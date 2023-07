430

Marcelo Chara é o novo CEO da Usiminas. O nome do executivo, que presidia a Ternium Brasil desde setembro de 2017, foi aprovado ontem em reunião do Conselho de Administração da Usiminas. Chara foi ainda vice-presidente industrial da Usiminas entre 2012 e 2014.





A troca no comando da Usiminas finaliza o processo iníciado em março deste ano, quando a argentina Ternium anunciou acordo com a japonesa Nippon Steel para assumir o grupo de controle da siderúrgica, com a aquisição de 68,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas em poder da sócia japonesa.

Com isso, a Usiminas passou a ser controlada pela Ternium, com participação de 61,3%, a Nippon, com 31,7% e o fundo de pensão dos empregados da siderúrgica brasileira 7,1% em um novo acordo de acionistas.



A Usiminas é uma das maiores empresas mineiras e está realizando investimentos da ordem de R$ 3,6 bilhões até 2026 no estado. Dos investimentos, R$ 2,7 bilhões serão aportados na reforma do alto-forno 3 da Usina Intendente Câmara, em Ipatinga.





Os investimentos vão concluir as obras iniciadas em 2019 e que buscam implantar melhorias operacionais e benefícios ambientais no equipamento que está em operação há 23 anos.



Apenas as obras do alto-forno vão gerar 8 mil empregos temporários na usina. Segundo a empresa, serão investidos R$ 893 milhões em reformas nas aciarias e R$ 1,1 bilhão na recuperação e reformas das coquerias 2 e 3.





Ao longo de 2022, o lucro líquido da companhia foi de R$ 2,1 bilhões, o segundo maior em 14 anos. Em 2021 a empresa alcançou o recorde de R$ 10,1 bilhões nesse indicador. Já a receita líquida do ano passado ficou em R$ 32,5 bilhões, a segunda maior da série histórica e 4% inferior à registrada em 2021.