Durante as obras de instalação do complexo, iniciadas em janeiro de 2021, foram gerados cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos Luiz Ribeiro/DA Press Minas Gerais recebeu o maior parque de energia solar em operação do Brasil e um dos maiores da America Latina, o complexo solar Janaúba, inaugurado no município homônimo, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (3/7).





O megaempreendimento solar fotovoltaico de Janaúba ocupa uma área de 3.069 hectares, o equivalente a 4.300 campos de futebol. O complexo totaliza 2,2 milhões de módulos fotovoltaicos.

Durante as obras de instalação do complexo, iniciadas em janeiro de 2021, foram gerados cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 70% da mão de obra contratada foi de moradores da região, informou a empresa.

A Elera Renováveis destaca que também promoveu capacitação profissional e treinamentos para cada demanda durante a obra.

Localizada a cerca de 550 quilômetros ao norte de Belo Horizonte, a cidade de Janaúba, Minas Gerais, tem fortes índices de irradiação, pouca nebulosidade e é considerada uma das melhores regiões para a geração de energia solar do país.

"A inauguração do Complexo Solar de Janaúba, o maior do Brasil em operação, é um marco para a o setor de energias renováveis. Reforçamos também nossa qualidade e compromisso na entrega de energia limpa ao país, e a solidez de uma operação robusta e segura, contribuindo para uma transição energética sustentável. Além disso, grande parte da energia de Janaúba já está comercializada, contribuindo significativamente para que nossos clientes atinjam seus objetivos de descarbonização", afirma Fernando Mano, CEO da Elera Renováveis, que presidiu a solenidade de inauguração.

O evento contou com as presenças do secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia, Gentil Nogueira de Sá Júnior, representando o ministro Alexandre Silveira; da secretária de Estado de Meio Ambiente, representando o governador Romeu Zema; do presidente do Conselho da Câmara do Comércio de Energia, Alexandre Peixoto; do presidente da Comissão de Energia da Assembleia Legislativa, deputado Gil Pereira; do prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes; e de outras autoridades e lideranças regionais.