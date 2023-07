430

Gás de cozinha tem queda na Grande BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press O preço médio do botijão de 13kg teve queda de 5,76% na Grande BH. Os dados são do site de pesquisa MercadoMineiro que realizou o levantamento, entre os dias 26 a 30 de junho, em 86 estabelecimentos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O preço médio do botijão de 13kg teve queda de 5,76% na Grande BH. Os dados são do site de pesquisa MercadoMineiro que realizou o levantamento, entre os dias 26 a 30 de junho, em 86 estabelecimentos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A queda ocorre em função do anúncio da Petrobras da redução de 21,30% do preço do gás de cozinha nas refinarias, que ocorreu no dia 16 de maio

Para o economista Feliciano Abreu, a queda de preço poderia ser maior. "Para o consumidor foi uma queda relativamente pequena, nas refinarias foi 21,30%, e para o consumidor chegou apenas 5,76%”, pontuou.





Até que os valores mais baixos se confirmem, a recomendação do site é que o consumidor faça pesquisa de preços para estimular a concorrência entre os estabelecimentos e acelerar a queda.



Variação

Botijão de 13kg na portaria foi encontrado de R$ 88,00 até R$158,00, com uma variação de 79%.

Botijão de 13kg entregue no próprio bairro custando de R$90,00 até R$158,00, com uma variação de 75%.

Botijão vazio está sendo vendido de R$ 140,00 até R$ 270,00, uma diferença de 92%.

Cilindro entregue no próprio bairro ou região custando de R$ 380,00 até R$ 628,00, uma variação de 65%.





A pesquisa completa está disponível no site do MercadoMineiro.

Um novo anúncio da Petrobras de queda de R$ 0,10 por quilo (-3,9%) no preço médio de venda do gás GLP para as distribuidoras, realizado no dia 1 de julho , reforça a tendência de novas reduções dos preços do gás de cozinha ao longo deste mês.