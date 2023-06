SIGA NO

Mais de 45 mil carros vendidos neste mês receberam desconto do Governo Marcos Michelin/EM/D.A Press Mais de 45 mil carros zero-quilômetro vendidos neste mês foram beneficiados pela medida do governo federal que oferece desconto para veículos com valor de até R$ 120 mil, segundo levantamento feito pela consultoria Jato. O número corresponde a 41,5% dos emplacamentos realizados do começo de junho até a última segunda-feira (26/6).

Destaque na lista, o Volkswagen Polo teve cerca de 5.200 unidades comercializadas com os descontos e outras 170 que saíram pelo preço normal.

Também aparecem modelos como Fiat Strada e Hyundai HB20, com 4.960 e 3.523 unidades vendidas, respectivamente, por meio do programa de descontos. Veja aqui a lista completa de carros com desconto.

Entre os veículos que não foram beneficiados pela medida provisória, algumas versões do Volkswagen T-Cross, o Honda H-RV e o Hyundai Creta venderam entre 3.000 e 4.000 unidades, cada.

Até o fechamento da pesquisa feita pela Jato, as montadoras já haviam vendido cerca de 109 mil carros neste mês. O patamar está muito aquém do total observado em todo o mês de maio, quando a consultoria registrou 165 mil veículos comercializados.

Segundo Milad Kalume, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato, o número de carros vendidos não deve alcançar o observado em maio até o fechamento deste mês. Ele afirma que o cenário mais pessimista pode ser atribuído à dificuldade de acesso a crédito.

"Você dá entrada, com o dinheiro ou algum veículo, e o que sobra para financiar é muito alto e tem aplicação da taxa de juros, que está elevada. Então as parcelas também ficam elevadas. Por isso, o consumidor acaba tendo uma restrição de crédito, dependendo do perfil", diz.

Outro fator que contribui para a baixa venda dos veículos é a paralisação das compras pelas locadoras, que esperam a expansão do programa de descontos do governo para as empresas. A Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis) diz que, por ora, os pedidos estão em carteira, mas os faturamentos estão travados.

Nesta semana, o governo anunciou que vai colocar mais R$ 300 milhões no programa de incentivo à venda de carros populares. Antes, já estavam disponibilizados R$ 500 milhões.

Leia também: Venda de veículos novos cai em 2022 e frustra previsões das montadoras

Lista de carros vendidos com desconto

1 - Volkswagen Polo

5.222 unidades vendidas

2 - Fiat Strada

4.960 unidades vendidas

3 - Hundai HB20

3.523 unidades vendidas

4 - Chevrolet Onix

3.321 unidades vendidas

5 - Fiat Argo

2.663 unidades vendidas

6 - Fiat Mobi

2.504 unidades vendidas

7 - Renault Kwid

2.477 unidades vendidas

8 - Chevrolet Onix SD

2.315 unidades vendidas

9 - Fiat Cronos

1.929 unidades vendidas

10 - Peugeot 208

1.706 unidades vendidas

11 - Volkswagen Saveiro

1.614 unidades vendidas

12 - Volkswagen Virtus

1.610 unidades vendidas

13 - Fiat Pulse

1.350 unidades vendidas

14 - Toyota Yaris HB

1.329 unidades vendidas

15 - Citroen C3

1.177 unidades vendidas

16 - Volkswagen T-Cross

1.141 unidades vendidas

17 - Jeep Renegade

922 unidades vendidas

18 - Toyota Yaris SD

803 unidades vendidas

19 - Nissan Kicks7

39 unidades vendidas

20 - Hyundai HB20S

709 unidades vendidas

21 - Fiat Fiorino

654 unidades vendidas

22 - Renault Duster

589 unidades vendidas

23 - Honda City

480 unidades vendidas

24 - Chevrolet Montana

441 unidades vendidas

25 - Renault Sandero

362 unidades vendidas

26 - Chevrolet Spin

320 unidades vendidas

27 - Renault Oroch

111 unidades vendidas

28 - Chevrolet Tracker

93 unidades vendidas

29 - Peugeot 2008

74 unidades vendidas

30 - Volkswagen Gol

68 unidades vendidas

31 - Peugeot Partner Rapid

56 unidades vendidas

32 - Renault Logan

34 unidades vendidas

33 - Citroen C4 Cactus

1 unidade vendida

34 - Fiat Fastback

1 unidade vendida