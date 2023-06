430

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quarta-feira (28/6), que o governo estuda prorrogar o programa de desconto para carros populares e incluir os benefícios para pessoas jurídicas em uma segunda etapa. A informação foi confirmada pela assessoria do Ministério da Fazenda.









De acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 84% dos recursos para financiamento já tinham sido utilizados em menos de um mês de programa.

Mesmo com o pacote de incentivos, a Volkswagen anunciou, na terça-feira (27/6), a suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas no Brasil. Segundo a montadora alemã, o motivo é a "estagnação do mercado", o que aponta que reflexos da medida ainda não foram sentidos no número de licenciamentos de automóveis.