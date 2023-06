430

Imóveis na Grande BH estão sendo vendidos a partir de R$ 26 mil MGI/Divulgação

Dez imóveis exclusivos, localizados nos estados do Ceará, Goiás e Minas Gerais, podem ser arrematados por leilão e o prazo para envio das propostas se encerra nesta quinta-feira (29/6). Na página serão encontrados apartamentos, casas, lotes e um galpão comercial.





Grande BH

Em Belo Horizonte são oferecidos um apartamento de dois quartos no bairro Ribeiro de Abreu, com lances a partir de R$ 63 mil, e outro de três quartos localizado no bairro Jardim América, com lance inicial de R$ 224 mil.





Na cidade de Betim, uma casa de 142 m² tem lance mínimo de R$ 357 mil e um lote de 360 m² com benfeitorias pode ser arrematado pelo valor mínimo de R$ 192 mil.





Ainda integrando a região metropolitana, um lote de 360 m² em Santa Luzia é disponibilizado com lances a partir de R$ 39 mil, e outro de 390 m², localizado em Ibirité, com lances a partir de R$ 26 mil.

Interior de Minas

No interior do estado, em Carangola, um lote de 120 m², com benfeitorias, está disponível com lances a partir de R$ 38 mil. Em Uberlândia, um galpão comercial de 49 mil m², localizado na BR-050 é oferecido com lances a partir de R$ 28,5 milhões.

Ceará

No Ceará, o apartamento de 117,25 m² que está localizado na capital Fortaleza, pode ser adquirido pelo lance mínimo de R$ 206 mil.

Goiás

Já em Goiânia, capital de Goiás, há um apartamento de 64,19 m² com lances a partir de R$ 230 mil.





Mais informações, contendo a descrição dos itens à venda, os valores de oferta mínima, as localizações exatas de cada um, bem como as fotos e outras informações adicionais sobre os bens estão disponíveis no site





A equipe da MGI está disponível para atendimento dos interessados pelo e-mail vendas@mgipart.com.br, via ligação (31) 3915-4888 ou WhatsApp no (31) 99990-1127.