Ministério afirma que espera aumentar o acesso dos investidores estrangeiros ao mercado de títulos públicos Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda revelou na manhã desta sexta-feira (16/6) a formação de um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de investigar a viabilidade de negociar títulos da dívida pública tanto no mercado nacional quanto no internacional. Conforme portaria assinada ontem (15), o GT será composto por membros da Fazenda, do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).