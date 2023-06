430

Maior greve já realizada na história do BC ocorreu em 2022 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sindicatos que representam os servidores do Banco Central (BC) comunicaram ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que o ambiente de trabalho no BC está deteriorado. Eles afirmaram que a mobilização dos funcionários, que começou com paralisações parciais durante esta semana, tende a se intensificar.



Novas paralisações estão programadas para a próxima terça e quinta-feira, em razão da insatisfação com o tratamento desigual do governo em relação a carreiras similares, como a da Receita Federal.





Fábio Faiad, presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do BC (Sinal), declarou em nota que 'o clima organizacional está péssimo no BC e que a tendência é de crescimento da mobilização'.





Os representantes dos servidores do BC também expressaram insatisfação com as reuniões realizadas com o Ministério da Gestão para avançar nas pautas de interesse da categoria, as quais foram classificadas como 'muito ruins'. Eles solicitaram o apoio de Campos Neto para obter agendas com outros ministros.





Os sindicatos desejam se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, não se opôs ao pedido e aguarda-se a confirmação das reuniões.





A situação no BC se agravou após o governo publicar um decreto regulamentando o bônus de eficiência dos servidores da Receita Federal, gerando reclamações de tratamento assimétrico entre carreiras semelhantes. Além disso, há um pedido do BC para a realização de um concurso com 545 vagas disponíveis.





No ano passado, após a maior greve já realizada na história do BC, com duração de três meses, o governo Jair Bolsonaro prometeu avançar na pauta não salarial da categoria, incluindo um bônus de produtividade similar ao da Receita Federal. No entanto, ainda não houve progresso nessa questão.





Nesta semana, a reunião plenária do Fórum Pix com participantes do mercado foi remarcada. Insatisfeitos com a situação, os técnicos do BC cogitam realizar uma 'operação tartaruga' para o desenvolvimento de novas funções do Pix.