SIGA NO

430

O programa de barateamento de veículos foi redesenhado. Juarez Rodrigues/EM

Nesta quinta-feira (1/6), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o programa do governo federal que visa diminuir os preços dos carros populares foi reestruturado. A ação tem como objetivo cortar os impostos e reduzir em até 10,96% o valor dos automóveis com preço final de até R$ 120 mil. O ministro não especificou quais aspectos serão revisados no programa.





Haddad mencionou que, na semana passada, o presidente deu um prazo de 15 dias para apresentar uma alternativa ao programa inicial. Após a reestruturação, o ministro levou a proposta ao presidente Lula, que a validou. Agora, o projeto está sendo analisado pelos Ministérios do Desenvolvimento e da Fazenda antes de seguir para a Casa Civil.





O anúncio da redução de impostos foi feito pelo governo federal na quinta-feira (25/5), com a intenção de tornar os carros populares mais acessíveis à população. Caso as medidas sejam implementadas, o setor automotivo estima que os veículos novos possam voltar a custar menos de R$ 60 mil.