As lives ocorrerão no canal do YouTube da instituição. Leonardo Sá/Agência Senado

O Banco Central do Brasil anunciou, nesta quinta-feira (1/6), que iniciará uma série de lives semanais interativas para abordar assuntos relacionados à sua atuação. Com linguagem simples e acessível, o objetivo é estabelecer um novo canal de comunicação com a população e aumentar a transparência do órgão. A primeira live será na segunda-feira, 5 de julho, às 14h, e discutirá temas como inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) e a taxa Selic.





Entre os assuntos previstos para as lives futuras, estão política monetária, regime de metas e expectativas, real digital, Pix, Open Finance, mercados de crédito e de câmbio, estabilidade financeira, moedas comuns entre países, educação financeira e dinheiro em circulação. Entretanto, o Banco Central ressaltou que não fornecerá informações sobre decisões futuras, incluindo políticas monetárias e de estabilidade financeira.





As primeiras lives contarão com a presença de Mauricio Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, e mediação de Gustavo Igreja, jornalista e servidor do órgão. Outros dirigentes e técnicos do Banco Central participarão dos programas, evitando o uso de termos técnicos ou complexos.





Durante as lives, o público poderá interagir através do chat da plataforma, enviando comentários e perguntas. Algumas questões serão respondidas ao vivo. As lives ocorrerão sempre às 14h, com duração de 30 minutos, no canal do YouTube da instituição.