De acordo com resultado divulgado pelo IBGE, Brasil apresentou um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 Reprodução/Ricardo Stuckert/PR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2023 , divulgado nesta quinta-feira (1º/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o chefe do Executivo, os dados "comprovam que nosso país já está melhorando". O crescimento de 1,9% do PIB em relação ao trimestre anterior superou as projeções de analistas do mercado financeiro.





Resultados que comprovam que nosso país já está melhorando. E vamos seguir trabalhando para distribuir esse crescimento com o povo brasileiro. https://t.co/wLAwcSBnUU %u2014 Lula (@LulaOficial) June 1, 2023





O crescimento do PIB foi puxado fortemente pela agropecuária, que teve um avanço de 21,6%, o maior desde 1996. Outros setores, porém, tiveram resultados bem menores. A indústria caiu 0,1%, e o setor de serviços, o de maior peso no PIB, avançou em 0,6% em comparação ao trimestre anterior. Investimentos caíram 3,4%, o consumo das famílias cresceu 0,2% e o consumo do governo teve alta de 0,3%.

Palacianos também comemoram

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que "o PIBão voltou" e destacou que o resultado coloca o Brasil no 4º lugar do ranking de crescimento mundial. "Desmontando as narrativas de conflito, o agro deu um salto de 21,6%, com safra recorde, e teve o maior crescimento em quase 30 anos", disse Padilha.

O PIBão voltou! No 1º trimestre, o PIB cresceu 1,9%, impulsionado pela queda da inflação e pelo aumento do salário mínimo. É mais do que as projeções realizadas para este período. Esse dado coloca o Brasil no 4º lugar no ranking de crescimento global, segundo a Revista Exame. %u2014 Alexandre Padilha (@padilhando) June 1, 2023







O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também comentou. "O Brasil vai voltar a ter a economia forte que merece", frisou.