Em posto de combustíveis, na Avenida do Contorno, em BH, gasolina aumentou quase R$0,40 Leandro Couri/EM/D.A.Press

O aumento da gasolina já bateu à porta do consumidor nesta quinta-feira (1º/6) após mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em Belo Horizonte, os postos de gasolina amanheceram com o litro da gasolina quase R$ 0,40 mais alto, valor acima dos R$ 0,24 de reajuste previstos pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro).





Nesta manhã, a reportagem dopercorreu postos de combustíveis de Belo Horizonte e constatou um aumento maior do que o esperado nas bombas de alguns estabelecimentos. No posto Bretas, na Avenida do Contorno, com Rua Niquelina, no Bairro Santa Efigênia, a gasolina é encontrada por R$ 5,39. Até ontem (31/5), o litro era vendido por R$ 5,08, o que significa um aumento de R$ 0,31.No Posto da Mamãe, localizado na esquina da avenida do Contorno com rua Raul Mendes, o reajuste chega a quase R$ 0,40, com a gasolina sendo vendida também a R$ 5,39. No entanto, há postos na Via Expressa que ainda não fizeram o reajuste e seguem com o preço antigo de, em média, R$ 4,87.O reajuste pegou os consumidores de surpresa . O motofrentista Giuliard Espindola Corrêa, de 42 anos, ficou sem palavras ao ver o preço na bomba nesta manhã: "Não tem nem como falar. É só desgosto", disse. Ele avalia que o aumento vai pesar no bolso. "Daqui pra frente tem que fazer um balanço. Deveria aumentar R$0,15, mas aumenta quase R$0,50", comentou em conversa com a reportagem do Estado de Minas.O representante comercial Arlei Alves Silva, de 40, depende do carro para trabalhar e gasta, em média, R$200 por semana para abastecer. "É muito ruim, porque nosso salário não acompanha. Faz muita diferença, principalmente no final do mês. Eu tenho que visitar meus clientes, e dependo de abastecer sempre", disse. "Hoje já não vou conseguir encher o tanque. Vou colocar só um pouquinho", completa.O aumento do preço da gasolina ocorre menos de um mês após a Petrobras anunciar mudança na política de preço do reajuste dos combustíveis, que era baseada no mercado internacional, e derrubou os preços em quase R$0,40.A padronização do ICMS da gasolina fixa o valor único por litro em R$ 1,22. Antes, cada estado tinha uma alíquota diferente. O impacto previsto para o consumidor pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco) e pelo Minaspetro era de R$ 0,24.