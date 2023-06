SIGA NO

Maior parte dos recursos entre Minas Gerais, BDMG e BEI foram usados na geração de energia solar Walter Abreu/divulgação O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai liberar 100 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões, ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para a realização de projetos sustentáveis. O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai liberar 100 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões, ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para a realização de projetos sustentáveis.





A decisão foi tomada nesta quarta-feira (31/5) em encontro entre o governador Romeu Zema (Novo), o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto, e o vice-presidente do BEI, o português Ricardo Mourinho Félix.









“Só teremos mercado no futuro se provarmos que o que produzimos é por meio da sustentabilidade e de boas práticas. Este é motivo de fazermos bem feito a lição de casa”, afirmou o governador.





O acordo firmando inicialmente tinha como destino exclusivo o alocamento de recursos em questões energéticas, mas, com a pandemia da COVID-19, foi assinado um acordo que permitia o auxílio a micro, pequenas e médias empresas mineiras durante a emergência sanitária global.





O BDMG estima que os projetos que foram desenvolvidos com esses recursos reduziram em cerca de 340 mil toneladas de CO² emitidos anualmente na atmosfera.

A parceria entre os bancoss mineiro e europeu também foi celebrada por Gabriel Viégas Neto, que destacou a importância do BEI e que acredita que virão parcerias futuras.





“Mais do que uma prova da eficiência do BDMG, a parceria com o banco europeu sinaliza nosso compromisso em contribuir para o desenvolvimento sustentável de Minas. Oferecemos

crédito verde para empresas de todos os portes e para os municípios. Atuamos regionalmente e com parâmetros mundiais. Estamos finalizando essa primeira parceria com o BEI e acreditamos em oportunidades futuras. O BEI é extremamente relevante para nós”, afirmou.





O acordo prevê a liberação de mais 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 100 milhões, até o fim de 2023 devido a um aditivo firmado em 2021.