Abril registrou mais de 1,8 milhão de contratações. Solides/Divulgação

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira (31/5) que, em abril deste ano, o Brasil gerou 180 mil empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Os números são provenientes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e indicam o saldo líquido (diferença entre contratações e demissões) na geração de postos de trabalho formais no país.





De acordo com os dados do governo federal, o mês de abril registrou um total de 1,865 milhão de contratações e 1,685 milhão de demissões. No entanto, houve uma queda na geração de empregos em comparação a abril do ano passado, quando foram criados 205,49 mil postos de trabalho formais.





Em contrapartida, em abril de 2020, período mais crítico da pandemia, 981,69 mil vagas de emprego foram fechadas, enquanto em abril de 2021, foram abertas 89,84 mil empregos formais. Vale destacar que, conforme analistas, a comparação com anos anteriores a 2020 não é mais adequada, já que houve mudanças na metodologia adotada pelo governo.