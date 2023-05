BDMG oferece condições especiais de crédito para micro e pequenas empresas

MPE poderão contratar financiamentos pagando 5% ao ano, mais a Selic, e com prazo de 11 meses de carência (foto: BDMG / Divulgação)

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciou nesta terça-feira (2) a redução de taxas e condições especiais de crédito para micro e pequenas empresas (MPEs). Por tempo limitado, as MPE poderão contratar financiamentos pagando 5% ao ano, mais a Selic, e com prazo de 11 meses de carência no BDMG.









O investimento e o aumento de acessibilidade para esses empreendimentos representa algo positivo para economia, como explica o vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), Lourival de Oliveira. “Vejo de uma maneira muito positiva essa iniciativa. As taxas são realmente menores do que outras propostas nacionais. É muito positivo facilitar o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, que têm tido cada vez mais impacto na economia. Quanto mais recursos disponíveis, mais positivo será para esse setor.”, explica.





A oferta é oferecida de forma 100% digital, o que de acordo com Lourival também é vantajoso. “Uma coisa muito interessante é o acesso digital que dispensa deslocamento e intermediário. É mais uma forma de facilitar o acesso para essa parcela de empreendedores que têm mais dificuldade.”





O presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto afirma: “Com a essa oferta especial e o acesso ao crédito 100% digital, queremos apoiar ainda mais os micro e pequenos empreendedores, responsáveis diretos pela maior parte dos empregos, para que consigam aumentar seu capital de giro, equilibrar seu fluxo de caixa, por vezes reorganizar suas dívidas, reformar ou ampliar o seu negócio”. Em 2022, o banco desembolsou para as MPEs R$ 363,1 milhões.