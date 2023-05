Motorista tem que pagar mais para abastecer em BH e Região Metropolitana

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pode fazer com que o preço da gasolina suba mais uma vez (foto: Freepik)





Comparação

Levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro, em 191 postos de combustível em Belo Horizonte e Região Metropolitana, demonstra que os preços do etanol e da gasolina aumentaram na capital e nas cidades vizinhas. A pesquisa, realizada entre 16 e 28 de abril, mostra que, no dia 11 do último mês, o motorista encontrava a gasolina por, em média, R$ 5,17 o litro; o preço passou para R$ 5,34 no encerramento de abril, aumento de R$ 0,17, que representa 3,3% de alta.Já para o etanol, o aumento foi maior - de R$ 3,76 para R$ 4,17 por litro, R$ 0,41 a mais, acréscimo de 10,8%. Uma das explicações para o aumento dos valores do etanol seria o período de entressafra, conforme entidades do setor.É sabido que, para o motorista que precisa optar por abastecer com um ou outro tipo de combustível, a escolha pelo etanol vale a pena quando representa 70% do preço da gasolina. Essa relação, hoje, é de 78%, como apresenta a pesquisa do Mercado Mineiro. E, quando a procura pelo etanol cai, o impacto nos valores da gasolina é direto, já que a demanda cresce.E fica o alerta. A proposta do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de passar o teor obrigatório de etanol na gasolina e 27,5% para 30%, se aprovada, pode fazer com que o preço da gasolina suba mais uma vez.Por sua vez, o diesel é encontrado em BH e arredores por R$ 0,05 mais barato - passou de R$ 5,78 para R$ 5,73, queda de 0,8%. Os reflexos do corte anunciado pela Petrobras, em 28 de abril, de 9,9% do preço para as distribudoras, não foram aferidos na pesquisa do Mercado Mineiro, concluída na mesma data.A variação dos valores da gasolina constatada no levantamento é de 12,9%. É encontrada em um posto em Contagem por R$ 5,13, o preço mais baixo observado, e por R$ 5,79 em um posto no bairro Jaraguá, o valor mais alto demonstrado na pesquisa.Para o etanol, o menor valor é de R$ 3,89 em um posto no Carlos Prates, e o maior, de R$ 4,39, no Sion, para uma variação geral de 12,8%. Para o diesel, a variação é de 15,4% - Betim tem o menor valor, R$ 5,45, e o Jaraguá, o maior, R$ 6,29.A pesquisa completa, assim como o endreço de todos os estabelecimentos que constam no levantamento, estão disponíveis na página do Mercado Mineiro . ­­­­­­­­­­­­­­