Gás Natural Veicular já está 4,74% mais barato em Minas

Além da economia no bolso, o GNV também é menos poluente, apresentando uma redução média de 20% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel e à gasolina (foto: Divulgação / Sede) A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) reduziu, pela segunda vez neste ano, as tarifas do metro cúbico do gás natural para os postos revendedores. A queda de 4,74% nos preços entrou em vigor nessa segunda-feira (1º/5) e tem validade de três meses.





Se o repasse do percentual da redução for integral para os usuários do GNV, a redução do preço deverá ser de até R$ 0,20/m³ no dispenser.









Para os motoristas que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV), a estimativa é de diminuição em 40% dos custos em relação a outras formas de abastecimento, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).

Variação das tarifas de gás natural - Maio/2023





Automotivo (GNV) = -4,74%

Gás Natural Comprimido/Liquefeito (GNC/GNL) = -8,34%

Cogeração/climatização (consumo mensal de 25 mil m3) = -7,19%

Industrial (consumo mensal de 3 milhões m3) = -6,86%

Em fevereiro, as tarifas da Gasmig já haviam sido reduzidas. A redução para o segmento automotivo (GNV) foi de 9,19% e para o industrial, de 5,8%.