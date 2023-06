430

Haddad afirmou que o crescimento do PIB está alinhado às expectativas. Sergio Lima/AFP Nesta quinta-feira (1/6), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil está alinhado às expectativas do Ministério e atingirá 2% em 2023. A projeção atual da Secretaria de Política Econômica da Fazenda (SPE) para o PIB é de 1,9%, mas a SPE informou que o desempenho do primeiro trimestre aumentou a perspectiva positiva para o crescimento em 2023.





No primeiro trimestre, o PIB apresentou um aumento de 1,9% em relação aos três meses anteriores, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Brasília, Haddad mencionou em entrevista coletiva que o Brasil possui uma 'oportunidade muito boa' diante das possíveis quedas de juros e diminuição da inflação.





O ministro também comentou que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a definição das metas de inflação no Conselho Monetário Nacional (CMN) ainda neste mês.